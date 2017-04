MJS, Commission exécutive de lutte contre la violence : Une deuxième réunion fructueuse

Au complexe sportif Ghermoul (ex-groupes Laïques), la commission de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives a organisé sa deuxième réunion avec l'ensemble de ses membres après qu'elle ait été activée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, la semaine dernière.

Le président de ladite commission, M. Réda Doumi, comme à son habitude, avait brossé la situation de cette commission, mais aussi l'importance de ses travaux, des décisions qu’elle peut prendre du fait qu'elle ne se contente plus de cerner uniquement les problèmes, mais surtout de tenter d'agir sur le terrain. Toutefois, il faut que le cadre juridique y soit favorable. D’où la confection des deux décrets en question. M. Doumi dans son intervention inaugurale de la séance de travail avait mis l'accent sur le fait que «l'activation de cette commission par M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, avait pour but de montrer son importance aussi bien dans ses travaux que dans les mesures qu'elle peut prendre. On œuvrera tous pour enrayer le mal qui est devenu un véritable fléau. Il y a lieu ici de trouver les solutions idoines pouvant nous amener à y faire face. Dans cette réunion d'aujourd'hui, il y a lieu comme convenu de discuter des deux décrets que nous vous avions soumis il y a une dizaine de jours. Il s'agit de projet de Décret exécutif fixant les conditions et modalités liées à l'organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives et aussi le projet de Décret et de mise à jour du fichier national des personnes interdites d'accès aux infrastructures sportives».

Il laissera alors la poursuite de son action à M. Guedoura qui constitue un peu la «cheville ouvrière» au niveau de la confection des textes, puisqu'il a accompli un travail colossal, comme l'avait précisé le président de la Commission exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. Il avait, d’une certaine façon, permis aux présents de s’imprégner un peu plus avec les deux décrets afin que les interventions des uns et des autres soient plus efficaces et surtout opportunes afin de ne pas tomber dans des conjonctures qui ne font qu’éloigner du vrai sujet. Il faut dire que le débat qui s’ensuivra fut des plus animés, puisque tous les membres ont pu, chacun de son côté, tenter d’améliorer les choses qu’ils jugent nécessaires à apporter sur les deux décrets. On peut même les adopter d’ores et déjà si on les trouve exhaustifs et pouvant répondre aux exigences du terrain qui n’est pas toujours facile. La violence dans les stades est multiforme et la question du stadier dans les enceintes sportives est capitale. Là, il y a lieu de mettre le paquet pour la clarifier un peu plus afin de ne pas laisser la voie à n’importe qui pour s’y introduire et devenir par la suite lui-même la

« source » ou le « déclencheur » de la violence dans nos infrastructures sportives. Il y a lieu aussi d’expliquer comment se comporter avec les supporters qui seront interdits de ce stade. L’arsenal juridique est là, bien présent. Gare à ceux qui seront interpellés lors d’une rencontre de football où ils se seraient comportés d’une manière répréhensible.

Il a été aussi question de mettre en pratique une politique nationale sportive afin qu’au niveau local, les commissions de wilaya qui sont placées sous l’autorité du wali puissent travailler dans une grande aisance et surtout en toute légalité.

En conclusion, le président de la commission exécutive de la prévention et de la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, M. Réda Doumi, insistera sur le comité de supporters et surtout ses dernières ramifications, où des groupes bien constitués, agissant par le biais des réseaux sociaux, sont en train de se lancer des « langages codés » à travers ses nouveaux systèmes de communication de masse et notamment Facebook. La prochaine réunion de la commission exécutive de prévention et de lutte contre les violences dans les infrastructures sportives est fixée au mardi 11 avril avec un groupe restreint afin d’activer l’enrichissement des deux décrets annoncés ci-dessus.

H. G.