Le Widad de Boufarik en crise : Dziri s’en va, Mounir Dob arrive

Rien ne va plus au Widad de Boufarik. Le club est en pleine crise. La situation financière du club a atteint son paroxysme. Les joueurs ne sont pas payés depuis des mois. Lassés d’attendre et des promesses du président, qui ne sont jamais respectées, les camarades d’Achiou ont décidé de passer à l’action. Ils ont dans un premier temps menacé d’avoir recours à la grève pour exiger de la direction du club de tenir ses engagements. S’apercevant que rien n’a été fait et excédés par l’attitude du président qui a fait la sourde oreille, de nombreux joueurs ont décidé de ne pas se présenter à la reprise hier de la séance d’entraînement. L’entraîneur Bilel Dziri a bien tenu la baraque depuis sa prise en main du WAB. Il a réussi à garder le groupe mobilisé. Il a soutenu ses poulains et leur a demandé de rester solidaires et de veiller à préserver avant tout les intérêts du Widad. Avec tous ces problèmes que les dirigeants, avec à leur tête le président, ne sont pas parvenus à résoudre, Dziri s’est aperçu que ses joueurs étaient perturbés par la situation catastrophique dans laquelle pataugeait le club et le fait de n’avoir perçu aucun signe d’optimisme pour voir les choses s’améliorer. Il a ainsi fini par plier bagages en quittant la barre technique du WA Boufarik. Il faut rappeler que le staff technique mené par ses soins et l’ensemble des joueurs se sont comportés en hommes envers le club, en assumant pleinement leurs responsabilités, mouillant le maillot à chaque rencontre et travaillant d’arrache-pied à l’entraînement. Mais la situation catastrophique du WAB sur le plan des moyens avec un président qui ne paye pas ses joueurs, cela s’est négativement répercuté sur le plan des résultats. Le Widad, qui tenait bien la corde durant la phase aller, a progressivement sombré. Il a rétrogradé à la 14e place. Il est de ce fait dans la zone rouge, synonyme de relégation, à quatre journées de la fin du championnat. La situation est donc des plus critiques pour le Widad de Boufarik. Ce club à la riche histoire, qui a enfanté de nombreux talents, toutes générations confondues, doit absolument être préservé. Ayant évolué par le passé en Ligue 1, Boufarik a ces dernières années longtemps pataugé en divisions inférieures. L’accession acquise la saison passée à la force du jarret ne doit pas être à présent un fait éphémère. Il faut ajouter que les formidables supporters du WAB ont toujours répondu présents à chaque rencontre de leur équipe favorite, que ce soit au stade Chahid Mohamed-Reggaz ou hors de leurs bases, qu’ils soutiennent bec et ongles en toutes circonstances. Ce qui les honore. Leur inquiétude est grandissante au vu de la crise que traverse le club. Ils ne veulent surtout pas entendre parler de relégation. Elle sera, auquel cas, ce qu’on ne souhaite pas au WAB, vécue comme une réelle catastrophe. Le président et les dirigeants doivent réagir et se montrer à la hauteur pour sauver le Widad, en remotivant les joueurs en les payant. Enfin, après le départ de Dziri, ces derniers ont fait appel à Mounir Dob, qui a la réputation de prendre en main des équipes mal loties, qu’il parvient souvent à extirper de la zone rouge, à l’exemple du SKAF et autres. Boufarik, une ville sportive par excellence, mérite que les autorités de la wilaya de Blida et de l’APC de Boufarik accordent au WAB plus de considération. Les amoureux du club sont tenus d’accorder leurs violents et de réunir leurs forces pour que ce club qu’on aime retrouve son aura, se reconstruise et se développe. C’est un patrimoine de la ville de Boufarik et du football national hélas en déperdition depuis des années. Sa remontée en Ligue deux acquise la saison passée a rendu le sourire et l’espoir à des milliers de ses inconditionnels. On ne doit pas les décevoir de nouveau…

Mohamed-Amine Azzouz