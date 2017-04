Qatar : Baghdad Bounedjah signe son 23e but

L'attaquant international algérien d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah, a inscrit son 23e but personnel dans le championnat du Qatar, dimanche soir, à l'occasion de la 24e journée du Qatar Stars League, ayant vu son équipe l'emporter (4-1) contre Al-Rayyan. L'ancien fer de lance de l'USM El Harrach a inscrit ce but sur penalty à la 45e minute, et pointe désormais à la 2e place au classement des meilleurs buteurs du championnat qatari, avec une petite longueur de retard sur l'international marocain de Lekhwiya, Youssef El-Arabi, solide leader avec 24 réalisations mais out pour le reste de la saison. L'autre Algérien d'Al-Sadd, Jugurtha Hamroun, a été tout aussi performant que son compatriote, Bounedjah, en inscrivant son 6e but personnel contre Al-Rayyan. Le natif de Bouzguen et ancien sociétaire du Steaua Bucarest a ouvert le score pour Al-Sadd d'un superbe tir croisé à la douzième minute, alors qu'il se trouvait à environ 20 mètres du but. Malgré cette belle victoire, Al-Sadd reste 2e au classement général du championnat avec 57 points. Soit avec deux longueurs de retard sur Lekhwiya, solide leader avec 59 unités et qui a conforté cette avance dimanche soir, après sa large victoire (5-1) contre Al-Jaïch.