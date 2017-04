Jeux de la solidarité islamique : La sélection algérienne en stage à Sidi Moussa

La future sélection algérienne olympique de football a entamé dimanche au Centre technique de la FAF à Sidi Moussa (Alger) sa préparation en vue des quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique qui auront lieu du 11 au 22 mai 2017 à Bakou en Azerbaïdjan, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Vingt-sept joueurs prennent part à ce stage qui prendra fin le 5 avril 2017. Les joueurs ont été choisis après une prospection entamée en début de saison, précise la même source. Parmi les 27 convoqués, deux joueurs n’ont pas pris part au stage. Ilyès Renaï qui, sur demande des dirigeants de la JSK qui préparent un match de Coupe d’Afrique a été autorisé à retourner à son club et Seddiq Larbi Aïssa de l’ASO Chlef qui est convalescent. Trois autres stages seront programmés au Centre technique de Sidi Moussa avant le départ à Bakou prévu le 5 mai 2017 pour permettre au staff technique national, composé de techniciens de la Direction technique nationale sous la direction de Taoufik Korichi, de choisir les meilleurs. Outre les Jeux de la Solidarité islamique, l'équipe algérienne prépare également les Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018 qui constitueront une préparation pour les jeux Olympiques de 2020 prévus à Tokyo qui restent le principal objectif de cette équipe. Les Jeux de la Solidarité islamique concernent les U23, mais la Fédération algérienne de football a décidé d’envoyer des U20 pour leur permettre de découvrir le football international. C’est pour cette raison qu’elle sera renforcée par quelques joueurs U23 et même des seniors qui seront convoqués lors des prochains stages (le règlement des Jeux de la Solidarité islamique autorise en effet la présence de trois joueurs seniors). Huit sélections nationales seront présentes aux Jeux de la Solidarité islamique de Bakou. Il s’agit du pays hôte l’Azerbaïdjan qui sera rejoint par les équipes de Turquie, d’Arabie Saoudite, du Cameroun, du Maroc, d’Oman, de Palestine et d’Algérie. Deux groupes de quatre équipes seront constitués après le tirage au sort prévu le 6 avril et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés aux demi-finales. Le tournoi de football débutera trois jours avant la cérémonie d’ouverture prévue le 11 mai 2017, soit le 8 mai 2017, date du premier match de l’équipe nationale algérienne. Le reste de la délégation algérienne arrivera le 10 mai 2017. Voici par ailleurs la liste des 27 joueurs convoqués pour ce premier stage : Aymen Attou né en 1997 (ESS), Hamza Mouali né en 1998 (Paradou AC), Imad-Eddine Maâlem né en 1997 (CR Belouizdad), Laïd Ouadji né en 1998 (USM El Harrach), Rafik Beddou né en 1997 (Paradou AC), Maher Azzouz né en 1997 (CA Batna), Ayoub Khentit né en 1998 (CS Constantine), Abdeldjalil Semmane né en 1997 (USM Alger), Youcef Bechou né en 1997 (USM Alger), Daïaeddine Goudjil né en 1997 (O. Médéa), Abdelmoumen Sifour né en 1998 (USM Alger), Zakaria Bouhalfata né en 1997 (NA Husseïn Dey), Abdelghani Bouzidi né en 1997 (NA Husseïn Dey), Mohamed Noufel Khacef né en 1997 (NA Husseïn Dey), Bilal Tizi Bouali né en 1997 (JS Kabylie), Youcef Douar né en 1997 (Paradou AC), Abderrahim Hamra né en 1997 (USM Alger), M’hammed Merouani né en 1997 (ASO Chlef), Kamel Mohamed Seghir Belarbi né en 1997 (USM El Harrach), Hadj Habib Saïd Fellahi né en 1997 (ASO Chlef), Ilyès Renaï né en 1997 (JS Kabylie), Ilyès Yaïche né en 1997 (USM Alger), Ismaïl Saâdi né en 1997 (ES Sétif), Fouad Ghanem né en 1997 (JSM Béjaïa), Seddiq Larbi Aïssa né en 1997 (ASO Chlef), Farid El Melali né en 1997 (Paradou AC), Younès Bouakil né en 1997 (DRB Tadjenanet).