Athlétisme, Coupe d'Algérie - 20 km marche : Large domination de l'AS Sûreté Nationale

Le club de l'AS Sûreté Nationale (ASSN) a dominé la Coupe d'Algérie 2017 de marche, courue samedi, sur une distance de 20 kilomètres, au Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les vainqueurs, Aymen Sabri chez les messieurs et Bariza Ghizlani chez les dames, sont en effet tous les deux sociétaires de l'ASSN, ayant placé également un autre athlète sur le podium, en l'occurrence Mohamed Ameur, qui a pris la 3e place chez les messieurs. Sabri a parcouru la distance en 1h 26 min 17 sec, devant le coureur indépendant, Hichem Medjber (1:27.26), au moment où Mohamed Ameur a complété le podium en 1h 27 min 43 sec. Chez les dames, Ghizlani s'est imposée en 1h 42 min 51 sec devant Tinhinane Boumaâza, du MB Béjaïa (2e en 1:47.37) et Nedjma Larbi-Bachade l'ES Amizour (3e en 1:50.47). Un total de 126 athlètes (64 messieurs et 61 dames), représentant 24 clubs, de 12 wilayas ont participé à cette compétition, selon les organisateurs.