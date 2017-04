Grand angle : Équation à multiples inconnues

A moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, le désarroi de l'électorat français est manifeste. En témoigne les résultats des études de sondage effectuées en cette fin de campagne pour le moins que l’on puisse qualifier de rocambolesque. Résultat des courses, nul au sein des états-majors des candidats et encore moins parmi les spécialistes et autres prévisionnistes, n’est en mesure de donner avec certitude les résultats du 23 avril prochain. Qui seront les deux vainqueurs de ce premier tour ? bien malin celui qui le dira quand bien même Emmanuel Macron, Marine Le Pen sont pressentis pour composer dans le duo qui s’affrontera au deuxième tour. Mais si les deux favoris du premier tour ont toujours une nette longueur d'avance sur les autres candidats, notamment François Fillon qui ne parvient pas à inverser la donne mais garde toujours espoir, il n’en reste pas moins vrai que ce scrutin à l’allure d’une équation à multiples inconnues. La cause de cette incertitude est due à l’indécision et la fluctuation de l’électorat qui est incapable de se projeter dans le programme des candidats, hormis peut-être celui de l’extrême droite. Ainsi seules 65% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter, alors que jamais la participation en France n'est descendue au-dessous des 70% pour une présidentielle. Pis 40% des électeurs seraient prêts à voter blanc lors du premier tour. Une proportion en très forte hausse —26% en 2012— qui s'explique selon les analystes notamment par « la logique de « dégagisme « très marquée chez les électeurs et par une offre politique qui ne les satisfait pas «. Des chiffres qui véhiculent en fait un message politique destiné à l’élite politique toutes tendances confondues. Et force est de croire, sur la base de cette campagne atypique marquée par des scandales à répétition, que le candidat qui sera élu à l’issue des deux tours le sera par défaut.

Nadia K.