Paix en Libye : Les tribus du Sud signent un accord à Rome

Des tribus du sud de la Libye ont signé, vendredi dernier, à Rome un accord de paix, qui prévoit un contrôle des 5.000 km des frontières du Sud, où agissent, notamment des passeurs de migrants, a confirmé hier le ministère italien de l'Intérieur. Le ministère, qui hébergeait cette rencontre, a confirmé des informations parues, hier, dans plusieurs journaux italiens, évoquant un accord en douze points conclu à l'issue d'un marathon secret de négociation de 72 heures à Rome. « Une garde frontalière libyenne sera opérationnelle pour surveiller les frontières du sud de la Libye sur 5.000 km », a précisé le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti au journal La Stampa. Ce dispositif nouveau, dont les effectifs ne sont pas encore définis, complétera au Nord l'action des garde-côtes qui vont être équipés de dix vedettes rapides par l'Italie. « Sécuriser la frontière au sud de la Libye signifie sécuriser la frontière au sud de l'Europe «, a encore commenté le ministre italien. Le vaste tour de table a réuni à Rome soixante chefs de clans, notamment les chefs de la communauté toubou, de la tribu des Awlad Suleiman et des Touareg. Etait également présent un représentant du gouvernement libyen d'union nationale, basé à Tripoli. Vaste région désertique, le Sud libyen échappe à l'autorité de Tripoli, même si la plupart des responsables politiques et militaires ont fait allégeance au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj.

L'initiative de médiation italienne vise à combattre « une économie basée sur les traffics illicites, qui entraîne des centaines de morts en Méditerranée, des milliers de désespérés à la recherche d'une vie meilleure, une poussée populiste (en Europe) et la menace jihadiste dans le désert «, indique le document final de cette rencontre, cité par le journal Corriere della Sera. L'accord spécifie l'engagement de mettre en place au plus tôt des opportunités de formation professionnelle pour les jeunes afin de « les éloigner de leur unique moyen de subsistance, la criminalité «.