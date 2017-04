Salon international de l’informatique de la bureautique et de la communication : au service de la politique des TIC

La 26e édition du Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication (SICOM) ouvrira ses portes le 5 avril prochain au Palais des expositions des Pins maritimes. Cet événement technologique dédié principalement au secteur des TIC enregistre la participation de 84 entreprises dont quatre étrangères venue de Chine, Autriche, UAE et France ainsi que plusieurs autres entreprises étrangères représentés par leurs distributeurs qui exposeront sur 4.500 m2 leurs produits. L’édition 2017, qui connaîtra quelques nouveaux exposants par rapport aux précédentes saisons, sera inscrite, selon le commissaire général du Salon M. Mira, « au service de la politique nationale des TIC », l’événement est une « vitrine des réalisations des grandes préoccupations et orientations stratégiques nationales ». Parrainé par le ministère de la Poste et des Télécommunications, et celui de la Communication, le SICOM se veut, selon le conférencier, comme un carrefour de professionnels qui a toujours servi de plateforme professionnelle, de vitrine d’exposition des nouveautés du secteur, de forum d’idées innovatrices et de lieu de riches débats entre les différents participants du secteur des TIC. Dans son intervention, le conférencier indiquera qu’à travers les années, le SICOM est devenu un événement socioculturel attendu chaque année par les professionnels du secteur pour avoir des contacts mais aussi pour effectuer des achats dans un espace indépendant pour le grand public. Il ajoutera que pour cette année, « l’avènement de la 4G et surtout l’amorce d’une économie numérique, le secteur des TIC est appelé à jouer son rôle moteur pour la réussite de l’ère du numérique ». Dans cette optique, le commissaire général nous apprendra que deux grosses cylindrés de l’informatique seront cette année absents à savoir les marques HP et Acer qui ont décidé de ne plus s’associer avec des distributeurs algériens, « le SICOM constitue le noyau central des grands enjeux de l’industrie numérique, il est le maillon essentiel pour sa réussite car il permet la présence en un même lieu du matériel des TIC et des concepteurs d’applications pour une modélisation des actes de la vie économique à numériser », a-t-il souligné. Poursuivant ses arguments de promotion pour son Salon, M. Mira dira que le SICOM illustre la chaîne complète de valeur ajoutée induite par les activités des TIC « c’est ainsi que pour cette session, au regard de la crise qui a largement touché le secteur des TIC, nous avons plus axé sur la mise en évidence et la participation d’entreprises exerçant des activités créatrices de valeur ajoutée et génératrices d’emplois chez les jeunes Algériens ». Le Salon de l’informatique permettra également aux fournisseurs du secteur d’effectuer des rencontres avec les décideurs et expliquer comment fonctionne toute la chaîne de ce domaine technologique. A cette occasion, il est prévu que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales présente son expérience en matière de numérisation de l’administration.

Au regard de l’importance de la thématique qui tourne autour « SICOM, maillon incontournable pour la réussite de l’économie numérique » et de la nécessaire réussite de la mise en place de l’économie numérique et du rôle réel du SICOM « nous avons jugé utile et nécessaire d’apporter la démonstration d’un exemple de réussite de la numérisation qui pourrait servir de modèle et inciter les responsables d’entreprises à mettre en place une stratégie adéquate pour arriver à créer un état d’esprit du numérique », lancera le conférencier. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont invité le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales pour apporter de visu l’acquis réalisé et les résultats du programme e-gouvernement.

Par ailleurs, l’organisateur dira que pour la réussite de la manifestation, son agence a sollicité des exposants, une participation active et innovante. Le Salon sera doté d’un espace professionnel de plus de 4.500 m2 dédié aux ateliers, au cyberemploi et aux start-up, ainsi que d’un espace vente de 4.000 m2. Cette manifestation prendra fin le 9 avril prochain.

Mohamed Mendaci