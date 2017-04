Eclairage : Priorités

«Nous sommes tenus, non pas uniquement de promouvoir notre produit local dans divers domaines d’activité, mais aussi de favoriser son exportation.» Ces propos du Premier ministre sont tout à fait dans la logique économique portée par le nouveau modèle de croissance. Le pays fait face à une conjoncture difficile du fait de l’amenuisement de la finance publique, et doit, par conséquent, s’investir dans la diversification et l’encouragement de la production nationale, au plan quantitatif, mais aussi qualitatif, dès lors qu’on parle d’exportation. Des secteurs, qui jusque-là se sont avérés «incapables de satisfaire la demande nationale», pour reprendre les déclarations du chef de l’exécutif, constitueront, par conséquent, les viviers pour la création de la valeur ajoutée et de la croissance. Dans cette optique, les priorités de l’État, les nouvelles orientations économiques du pays, au demeurant, conformes aux engagements internationaux de l’Algérie, consistent à alléger la facture de nos importations et à promouvoir un produit qui soit compétitif au plan normatif, autrement dit exportable. En fait, l’amélioration de la qualité du produit local, la maîtrise des coûts et la diversification de la production sont les éléments à retenir dans la démarche de substitution aux importations. Une politique censée soutenir l’effort de valorisation du produit national, garantir sa disponibilité sur le marché, d’abord, répondre aux besoins internes, avant d’aller ensuite vers l’exportation, d’autant plus que l’initiative relève d’une stratégie qui exige un déploiement et une mobilisation de toute une chaîne d’intervenants, d’acteurs institutionnels, mais aussi une consolidation de la base logistique, pour faciliter l’acte d’exporter. Et à ce niveau, la volonté politique est fortement sollicitée, car beaucoup reste à faire. Parler de production nationale, dans cette période de crise financière, nous conduit aussi à dire que la décision du gouvernement de contrôler les importations, à travers l’institution de licences d’importation, ne peut être que salutaire, du moins dans cette étape précise où l’intérêt doit primer toute autre considération contraire aux objectifs de préservation des équilibres budgétaires et de rationalisation de la dépense publique. Dans l’état actuel des choses, la priorité consiste à mettre un terme à l’anarchie qui caractérisait jusque-là notre commerce extérieur, et à protéger le produit national d’une concurrence déloyale.

D. Akila