Visite de M. Sellal à El-Oued : vérités et messages

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé que les législatives du 4 mai prochain seront «le couronnement du processus de consolidation de la stabilité du pays et de son choix démocratique».

Dans une allocution prononcée, lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile, à la fin de sa visite dans la wilaya d'El-Oued, M. Sellal a souligné que les prochaines législatives «seront organisées conformément aux nouvelles dispositions constitutionnelles, avec des garanties de régularité et de transparence», estimant que ces échéances «s'inscrivent dans le cadre du respect du choix adopté par la génération de Novembre». La génération du 1er Novembre 1954 a «opté pour une République démocratique et sociale souveraine, dans le cadre des principes de l'islam et de l'identité arabo-amazhighe», a affirmé M. Sellal. «C'est la voie dont nous ne dévierons jamais.» Il faut dire que des garanties, telles que la crédibilité et la transparence, sont inscrites dans la loi organique relative au régime électoral qui a introduit toutes les garanties possibles en ce qui concerne la régularité du scrutin. C’est ce qui se traduit aujourd’hui avec la mise en place et l’installation d’une Haute instance de surveillance des élections (HIISE), «totalement indépendante et ayant de larges prérogatives». Des privilèges qui donnent à cette instance toute la latitude d’exercer ses missions, y compris celle de saisir la justice et d’informer immédiatement le procureur général territorialement compétent.



Un cadre constitutionnel garant de la transparence



De ce fait, il est incontestable, aujourd’hui, que la Constitution amendée, à l’initiative du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, consacre, dans ses dispositions fondamentales, la régularité et l’alternance démocratique, par la voie d’élections libres et régulières, et la séparation des pouvoirs, dont l’indépendance de la justice. Dans cet esprit, la Loi fondamentale a aussi abouti à la création de la HIISE, en réponse à une revendication de la classe politique ayant plaidé pour un mécanisme qui veillerait à la régularité des élections. À travers ce nouveau mécanisme de supervision, la transparence et la probité de l’opération électorale seront garanties depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. La constitutionnalisation de cette instance se veut ainsi un gage de transparence et d’impartialité, en particulier pour les partis de l’opposition qui ont toujours revendiqué la création d’un tel mécanisme, pour assurer la régularité et la transparence des élections. Aussi, la mise en place de cette instance devrait rassurer ces formations politiques, tout autant que les électeurs, quant aux récurrentes suspicions de «fraude», aussi bien lors des législatives du 4 mai 2017, que pour les autres rendez-vous électoraux.

M. Sellal affirme la «ferme détermination» de son gouvernement à organiser des élections «propres, dans la sérénité et le respect des lois de la République», tout en relevant que «le succès de tout rendez-vous électoral est tributaire de la participation des citoyens».



Tous les moyens mis en place



Ainsi, il y a lieu de mentionner que le gouvernement, avec toutes ses structures, travaille «d’arrache-pied» pour assurer un bon déroulement et une bonne réussite de ce scrutin important, et qui sera le premier à se tenir après l’entrée en vigueur de la Constitution amendée, ainsi que les révisions apportées aux lois régissant le régime électoral. À se référer aux différentes déclarations faites par plusieurs responsables, on comprend que «tout est fin prêt pour l’organisation des prochaines élections législatives. Tous les moyens matériels sont mis en place et les moyens humains identifiés, en attendant leur sollicitation». Les bureaux et centres de vote sont «identifiés», un «travail de fond» a été fait en termes de réorganisation de ces centres et bureaux de vote, afin de «réduire la pression sur certaines de ces structures qui recevaient jusqu’à 800 votants», par le passé. En outre, il a été procédé à la création de nouveaux centres et bureaux de vote dans les nouvelles cités, et ce dans le souci de suivre la dynamique de déplacement des populations, notamment dans les grandes villes telles qu'Alger et Oran. En plus de cela, et pour ce qui est de la couverture médiatique, et comme il a été annoncé par le ministre de la Communication, M. Hamid Grine, «il n’y a pas de discrimination entre le public et le privé». Dans ce sillage, il a adressé une circulaire aux médias audiovisuels autorisés à assurer la couverture médiatique des prochaines élections législatives, et une charte à l'ensemble des médias, pour assurer une couverture médiatique éthique et équitable.

Kafia Ait Allouache