Biodégradation des plastiques : Une nouvelle découverte

Les chercheurs de l'Académie des Sciences de Chine ont découvert un nouveau champignon capable de décomposer le polyuréthane, ont rapporté des médias samedi.

Le champignon « Aspergillus tubingensis » a été isolé par une équipe de recherche dirigée par Xu Jianchu, chercheur à l'Institut de botanique de Kunming dépendant de l'ASC, selon l'agence Chine nouvelle.

« Ce champignon peut pousser sur la surface du polyuréthane et briser les liaisons chimiques entre les molécules ou les polymères de plastique par l'activité de ses enzymes», a indiqué M. Jianchu, précisant que « le champignon peut utiliser la force physique de ses mycéliums pour aider à briser les polymères. »

Le polyuréthane est un polymère d'uréthane largement utilisé dans la fabrication des matières plastiques. Il peut être appliqué dans divers domaines, dont le traitement médical, la construction et l'industrie automobile.

Les déchets plastiques se décomposent difficilement, polluent le sol et l'eau et présentent des risques pour la santé humaine.

« La biodégradation par les champignons est un moyen important de traiter la pollution causée par les plastiques synthétiques », a estimé M. Jianchu, ajoutant que l'efficacité de la décomposition est affectée par divers facteurs, comme le pH et la température.

Selon lui, les chercheurs trouveront progressivement les conditions idéales pour la croissance rapide des champignons, posant ainsi les fondements de la résolution du problèmes des ordures. (APS)