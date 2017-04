Notre Forum Économie, Le directeur de l’Agence Nationale des Déchets : « Rien ne se perd tout se récupère »

Le directeur général de l’Agence nationale des déchets, invité hier du Forum Économie d’El Moudjahid, a vanté les avantages du tri et la valorisation des déchets en mesure de générer des gains économiques évalués à pas moins de 56 milliards de dinars par an et des milliers d’emplois directs. Sauf que 80% de la récupération se fait dans le secteur informel, d’où l’urgence de mettre en place des mécanismes incitatifs pour les motiver à s’inscrire dans le cadre des filières formelles.

L’Algérien a produit, en 2016, quelques 310 kg de déchets par an, dont 95 kg sont recyclables, et 169 kg de matières organiques. Le chiffre a été avancé, hier, par M. Karim Ouamane, directeur général de l’Agence nationale des déchets. Ce qui fait que l’Algérie produit près de 12 millions de tonnes de déchets ménagers. Mais au total, notre pays produit près de 23 millions de tonnes de déchets tout type (déchets inertes, déchets spéciaux...). Pour la précision, la plus grande partie de ces déchets est enregistré dans les régions nord du pays. En termes de pourcentage, l’on apprendra que 65% de cette quantité de déchets sont produites au Nord du pays. Mais la plus grande problématique réside dans les besoins en foncier. Pour la bande nord du pays, 4 % du territoire, le besoin est estimé à 206 hectares par an. C’est dire toute la difficulté. A partir de ces chiffres, et de l’expérience des pays avancés qui ont su en faire une source de richesse, l’Algérie s’est lancée dans une nouvelle politique.

Celle de la gestion des déchets avec une perception économique et une nouvelle définition du déchet qui se voit considéré comme une matière première au vu du gain qu’elle peut apporter. A propos de définition, le conférencier, responsable de l’AND, créée en 2002, a expliqué qu’aujourd’hui, la tendance universelle est de parler d’origine, de qualité et de responsabilité. D’où le classement des déchets dans des cases, comme déchets ménagers, déchets industriels, déchets hospitaliers… Car chaque catégorie nécessite une gestion particulière. Dans ce sillage, l’invité du Forum a annoncé, que l’Agence qu’il gère est en phase d’éditer un manuel spécialement dédié à la gestion des déchets hospitaliers. Par ailleurs, l’Agence, dans le cadre partenariat scellé avec l’Université, et de la coopération algéro-allemande, il est question de créer un master professionnel de gestion des déchets, car cela nécessite un savoir-faire et du professionnalisme. Le choix s’est porté sur les universités de Blida et de Constantine. Et parmi les missions de l’Agence, celle qu’il faut retenir celle qui consiste, assister à la mise en place d’une gestion intégrée des déchets de la commune. Les expertises vont de l'élaboration du schéma directeur communal à la mise à niveau des structures de gestion. Et c’est parce que la valorisation des déchets (récupération et recyclage) étant à peine naissante en Algérie, elle ne fait que rajouter à l’attractivité de ce créneau. Actuellement, 3.000 entreprises activent dans ce domaine, dont la majorité est issue des dispositifs d’aide à la création de l’emploi.

Interrogé sur le taux de recyclage, le conférencier n’a pu avancer de chiffres en raison de l’absence de statistiques. Il est vrai, que les pays développés, convaincus par la théorie de Lavoisier, rien ne se perd, tout se récupère, la principale question qui s’impose, a trait aux gains que peut tirer l’économie nationale de la récupération et de la revalorisation des déchets. Il est vari, que l’Etat, dans son rôle régalien n’intervient qu’au niveau macro économique.

Les gains pour le pays peuvent être situés à trois niveaux : environnemental ; le processus en question évite l’extraction de matières premières de la nature et partant, permet une préservation de l’environnement ; économique, avec la création de richesses et, dans certains cas, la réduction du recours à l’importation pour acquérir les matières premières dont ont besoin certaines entreprises industrielles ; et social, par la création d’emplois. Pour information, l’agence dispose d’un numéro vert (3307), mis en place pour de recueillir les requêtes, et collecter les données techniques, pour rester en contact permanent avec les détenteurs d’informations. Il y a lieu de signaler, qu’à la fin du mois d’avril, la Ville d’Oran abritera, le Salon de la gestion des déchets.

Nora Chergui