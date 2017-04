Contrefaçon : Un portable peut être un faux

L’augmentation constante des échanges entre les pays, à la faveur du nouvel ordre économique mondial, a favorisé la levée de multiples barrières au libre commerce, et, en parallèle, l’émergence de pratiques frauduleuses et autres procédés préjudiciables, notamment la triche sur la qualité des produits. Conséquence directe de cette politique de libéralisation du commerce mondial, la commercialisation, à grande échelle, des produits contrefaits a pris des proportions alarmantes, et ni les lois ni les mesures répressives mises en place pour lutter contre ce phénomène planétaire n’ont réussi à en freiner la cadence. Aussi, plus les flux des échanges sont intenses, plus le risque de défaillance des systèmes de régulation est évident. Le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) est, à ce propos, édifiant. Le document publié le 28 mars dernier indique qu’«un téléphone mobile sur cinq et une console de jeux vidéo sur quatre qui traversent les frontières sont des faux». La même analyse confirme que le commerce des produits et articles contrefaits se propage dans le domaine des équipements informatiques et de communication. Ce nouveau rapport de l’OCDE sur le commerce des biens de contrefaçon «Trade in Counterfeit ICT Goods) établit que le «fléau de la contrefaçon touche de plus en plus les batteries des Smartphones, les chargeurs, les cartes-mémoires, les cartes à bande magnétique, les disques statiques et les lecteurs audio». Diffusé à la veille du Forum mondial de l'OCDE sur l'intégrité et la lutte anti-corruption de 2017, qui s’est déroulé les 30 et 31 mars, le rapport précise qu’«en raison de leur valeur et de l’engouement qu’ils suscitent, les Smartphones et les accessoires TIC sont devenus des cibles lucratives pour les contrefacteurs, et signalent que le problème touche un volume et un éventail croissants de produits». Les biens contrefaits, sous ce chapitre, «comportent des risques pour la santé et la sécurité, provoquent des pannes de service et occasionnent un manque à gagner pour les entreprises et les pouvoirs publics», souligne ce document. Selon les données de cette analyse, «la Chine est la première source de faux dans le domaine des TIC, «alors que c’est aux États-Unis que les fabricants souffrent» le plus du manque à gagner et du phénomène de dépréciation des marques». Les auteurs du rapport expliquent que «près de 43% du total des contrefaçons de biens TIC saisies portent atteinte aux droits de la propriété intellectuelle d’entreprises des États-Unis, 25 % à des entreprises finlandaises et 12% à des entreprises japonaises». Les faux portent atteinte au droit des marques, «mais aussi à la sécurité et à la santé des consommateurs». «Dans le cas des téléphones, par exemple, un faux risque de contenir une plus grande quantité de substances dangereuses (par exemple, le plomb et le cadmium) que le modèle imité, tandis qu’un chargeur de contrefaçon peut provoquer des incendies et chocs électriques», précise le rapport. Le document qui se réfère aux saisies douanières entre 2011 et 2013 indique qu’«en 2013, la valeur du commerce mondial des biens TIC de contrefaçon avait atteint 143 milliards USD». Durant la même année, «le secteur des TIC représentait 5.5% de la valeur ajoutée enregistrée dans la zone OCDE, soit environ 2.400 milliards USD. Les exportations mondiales de biens TIC ont augmenté de 6% par an entre 2001 et 2013, pour atteindre 1.600 milliards USD, la Chine arrivant en tête des pays exportateurs, avec près d’un tiers du total».

D. Akila