Etablissement d’ habillage relevant du MDN : l’option de partenariat retenue

L’Établissement d’habillement et de couchage relevant du ministère de la Défense nationale envisage de développer un partenariat avec des sociétés étrangères spécialisées en technologie de l’industrie du textile, a-t-on appris auprès du directeur général de l’établissement, le colonel Belhadj Miloud. Dans une déclaration à la presse, à l’occasion du premier Salon international du textile et de la mode, le colonel Belhadj a souligné la volonté de son établissement de développer des partenariats avec des sociétés suédoises, tchèques et portugaises spécialisées en technologie de l’industrie du textile.

«Ce partenariat à développer vise à répondre aux besoins de l’Armée nationale populaire (ANP), l’une des rares armées en Afrique qui prend en charge tous ses besoins en matière d’habillement, de couchage, de campement et autres», a-t-il ajouté. Au sujet de la présence sur le marché africain, il a fait part de l’exportation de certains produits de son établissement vers des pays africains voisins. L’Établissement d’habillement et de couchage expose, à cette première édition du Salon international du textile et de la mode, qui se poursuit jusqu’à mardi prochain, différentes gammes de produits, dont des chaussures, des tenues militaires et autres accessoires.

Cet établissement à caractère industriel et commercial (EPIC), basé à Alger et placé sous la tutelle de la direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale, comptabilise une expérience de 30 années dans le domaine de fabrication d’habits, de chaussures et autres accessoires de couchage. Depuis sa création, elle a connu plusieurs phases d’évolution continue, grâce aux efforts déployés pour diversifier les produits, développer la qualité, respecter les délais de livraison et introduire des technologies de pointe, pour maintenir son progrès, a fait savoir le même responsable, soulignant que cette évolution a été rendue possible, grâce à l’application des instructions du haut commandement militaire, notamment du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, qui veille sur le développement des industries militaires, à leur promotion à un haut degré d’intégration et à la satisfaction des besoins de l’ANP par un produit 100% algérien. (APS)