Signature de trois conventions BNA-CNMA : Agriculture-innovation l’indispensable union

La Banque nationale d’Algérie, et la Caisse nationale de mutualité agricole ont procédé, hier à Alger, à la signature de trois conventions de partenariat, liées aux services mis à la disposition des exploitants agricoles.

Il s’agit de la facilitation d’accès aux services bancaires BNA mis au profit des sociétaires, dont agriculteurs et femmes rurales, la domiciliation des comptes de la CNMA et de son réseau commercial auprès de la BNA, son adhésion au système d’acceptation du paiement en ligne par carte interbancaire, ainsi que de la dotation, par la BNA, des caisses régionales (CRMA) en Terminal de paiement électronique. Autant de services qui permettent à la CNMA, comme le précise son DG Chérif Benahbilès dans son allocution d’ouverture, de «conforter sa stratégie à travers le développement et la modernisation des outils de gestion qui vise l’amélioration de la qualité de service». De son côté, Achour Abboud, PDG de la BNA, explique qu’à travers cette démarche, l’établissement qu’il dirige confirme son «engagement» à accompagner la Cnma dans sa «dynamique de développement, par la mise en place, à travers l’ensemble de son réseau d’exploitation, de services et de produits innovants répondant à ses besoins et à ceux de sa clientèle». Et d’ajouter que cette action s’inscrit également dans la poursuite de la «mise en œuvre de l’orientation stratégique de la BNA visant à contribuer fortement à la promotion des produits et services modernes dans un processus d’amélioration continu de la qualité de ses prestations». Répondant aux questions des journalistes, le premier responsable de la Mutuelle agricole précise que les services offerts «traduisent un besoin des agriculteurs soucieux d’utiliser des moyens développés», mettant en garde que «sans innovation, nos entreprises sont appelées à disparaître». Lui emboîtant le pas, M. Abboud met en relief l’impératif de «moderniser» et d’«industrialiser» l’agriculture, balayant cette image d’Épinal réductrice de l’importance du secteur. Et pour mener à bon port ce projet d’accompagnement, il préconise «patience», tenant en compte les «spécificités» de l’agriculture et son statut d’un des secteurs à réduire la facture des importations et, en définitive, concrétiser la diversification économique. Les deux responsables ont promis que d’autres solutions viendront. Et conviennent que la fusion de l’innovation et l’agriculture est plus que jamais indispensable. Par ailleurs, le premier responsable de la Cnma indique que l’objectif de l’assurance est de sécuriser le financement et le revenu, soulignant que les outils développés avec la BNA ne sont pas commerciaux, mais portent une dimension sociale et économique. La finalité, dit-il, étant d’accompagner l’agriculture et non de la financer. M. Benahbilès émet le vœu de voir la gestion des risques, s’ériger en culture chez la famille agricole.

Fouad Irnatene