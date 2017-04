Journée mondiale de l’Autisme : Le mouvement associatif appelé à s’impliquer

Pathologie peu connue en Algérie, l’autisme nécessite une prise en charge efficiente et exige surtout un diagnostic précoce, pour éviter que de nouveaux cas viennent se greffer aux 80.000 déjà recensés dans notre pays.

La fréquence des troubles du spectre autistique, en augmentation constante, se heurte malheureusement à l'insuffisance des structures et des personnels spécialisés et démontre l'absence d'une stratégie globale multisectorielle qui constitue, selon les spécialistes, la seule réponse pour mieux répondre à la souffrance des enfants et de leurs familles.

Pourtant, « l’Etat algérien affiche une volonté forte et inlassable pour améliorer la prise en charge des autistes. Nous avons établi un plan national de l’autisme et défini certaines priorités dont l’aspect thérapeutique et la formation du personnel spécialisé », a expliqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, lors d’une conférence organisée, hier, au palais de la Culture (Alger), à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Autisme qui coïncide avec le 2 avril.

Avec une prévalence en Algérie de 1 sur 250 naissances, l’autisme ne doit pas être sous-estimé, tout au contraire, a ainsi affirmé le ministre de la santé qui a de ce fait, évoqué la question de la formation en matière de prise en charge des troubles du spectre autistique. Selon lui, seule la formation est à même d’assurer un personnel qualifié pour assurer d'abord, un diagnostic précoce le plus accessible en termes de proximité au regard de l'étendue du pays et ensuite, mettre en place une véritable prise en charge médico-psycho-pédagogique intégrée soulageant la famille et donnant un maximum de chances d'intégration à l'enfant autiste. M. Abdelmalek Boudiaf a qualifié le partage des connaissances entre professionnels et parents d'indispensable à la qualité de l'accompagnement de la personne atteinte.

Il a, à cette occasion, formulé plusieurs propositions en direction de différents secteurs intervenant dans la prise en charge de cette maladie dont celui de la Solidarité nationale qui a pour mission d'étudier la stratégie à mettre en œuvre pour renforcer l'information des familles, et donner au mouvement associatif les capacités et les connaissances en vue de développer l'aide et l'accompagnement non institutionnels.

Pour leur part, les experts présents à cette rencontre ont affirmé que le diagnostic précoce par des professionnels qualifiés demeure le meilleur moyen si on veut maîtriser la situation car la maladie se manifeste tôt. Et parce que 90% des consultations de pédopsychiatrie révèlent des cas d'enfants autistes, l’accompagnement tout au long de la vie de personnes souffrantes d’autisme et de leurs familles demeure dès lors vital, outre donc la formation des professionnels.

Les experts recommandent également de mettre l’action sur l’information et la sensibilisation, d’améliorer la prise en charge médicale et psycho-éducative, d’augmenter le nombre de structures de santé dotées de matériel adéquat ou encore de l’ouverture de classes spéciales et de former par la même des enseignants spécialisés, des auxillaires de vie scolaire en leur fournissant un statut social.

A ce propos, il faut savoir qu’en 2016, plus de 1.700 enfants autistes ont été pris en charge dans différents établissements spécialisés et plus de 2.350 autres ont été scolarisés pour l’année 2016-2017. Aussi, on a recensé au 1er semestre de 2016 quelque 400 autistes ayant bénéficié d’un suivi des services pédopsychiatriques.

L’autisme est considéré comme un trouble neuro-développemental de l’enfant, qui peut entraîner un handicap. Plusieurs signes peuvent être détectés dès l’âge de deux ans et les symptômes qui caractérisent cette maladie sont des problèmes d’altération dans les interactions sociales et dans la communication (verbale et non-verbale) et les intérêts restreints car les enfants autistes s’intéressent à une seule chose qu’ils répètent à chaque fois. Les cas d’autisme sont différents d’un enfant à l’autre et du coup, un autiste peut ne pas avoir tous les symptômes de cette pathologie à la fois, car il y a des degrés.

Par ailleurs, et comme évoqué par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le rôle du mouvement associatif n’est plus à démontrer en pareil cas.

M. Abdelmalek Boudiaf plaide à ce propos pour la sensibilisation et la formation des associations et estime que ces dernières sont plutôt des auxiliaire des pouvoirs publics, appelées à accompagner les pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie de l’autisme.

S. A. M.