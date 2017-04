Recherche en santé : enjeux et priorités

Un workshop sur les enjeux et les priorités de la recherche en santé sera organisé le 29 juin à Oran. Initié par l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé, ce workshop permettra d’élaborer un plan d’action et une vision future sur la recherche en matière de santé en Algérie. « Il faut rappeler que la recherche pluridisciplinaire en santé doit permettre la production de connaissances sur l’état de santé de la population, par l’identification des facteurs de risque qui renforcent la vulnérabilité de groupes de populations vis-à-vis de différentes maladies », a-t-on précisé de même source, ajoutant que « les savoirs en santé publique sont impératifs pour accéder à une meilleure prise en charge des malades chroniques ». Des experts pouvant apporter un éclairage sur la pertinence et les différents enjeux de la recherche en santé dans le pays seront regroupés lors de ce rendez-vous pour élaborer « une véritable matrice scientifique devant permettre de programmer de façon rigoureuse une stratégie et un plan de recherche en santé », selon les organisateurs.

La rencontre devra également permettre une actualisation et une reconnaissance du capital intellectuel dans le domaine de la recherche en santé. Il sera aussi question, a-t-on fait savoir, « d’identifier les grandes priorités sanitaires actuelles, en termes de morbi-mortalité et de déterminants sociologiques, environnementaux, économiques, comportementaux et génétiques ». Selon la même source, ce workshop s’appuie sur une double exigence complémentaire : comprendre les enjeux socio-sanitaires actuels, au sens d’une clarification d’un problème socio-sanitaire donné, et proposer les transformations qui s’imposent dans le champ de la santé publique. (APS)