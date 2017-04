Manque de structures d’irrigation à Souk Ahras : préalable des associations professionnelles

L’absence d’associations professionnelles d’irrigation constitue «un obstacle» dans l’inscription des projets d’investissement pour la réalisation des petits barrages, des retenus collinaires et des périmètres d’irrigation dans la wilaya de Souk Ahras, a indiqué la Direction des ressources en eau (DRE).

La présence actuellement de seulement 5 associations professionnelles d’irrigation dans la wilaya impose aux services de la DRE et ceux de l’agriculture de recourir à des actions de sensibilisation et de vulgarisation des agriculteurs sur l’importance de se constituer en groupes professionnels d’irrigation agricole, a précisé le chef du service d’irrigation à la DRE, Salaheddine Aouadi, soulignant que ces groupes sont chargés de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des structures d’irrigation, dans le cadre des procédures de la concession.

La même source a détaillé que la concession des ouvrages d’irrigation aux groupes professionnels d’irrigation est accordée à la direction des ressources, par promulgation d’un arrêté de wilaya. Un grand volume des eaux des rivières de la zone nord de la wilaya est mobilisé, pour alimenter les structures d’irrigation, à l’instar des petits barrages de la ferme Ouetifach, Betoum, Deghbouche, Aïn Sefa, et des réseaux d’irrigation de Sidi Bder et Lahmissi.

La wilaya de Souk Ahras a permis la mobilisation de 10.000 millions m3 depuis les petits barrages et les retenus collinaires, pour l’irrigation de 600 hectares dotés de conduites d’irrigation, dans le cadre de la saison agricole en cours, a indiqué

M. Aouadi.

Afin d’assurer la relance de l’irrigation agricole dans cette wilaya frontalière, les responsables locaux de ce secteur ont proposé, au titre du programme de soutien de développement économique 2015-2019, la création de 3 retenues collinaires dans les zones de Souabaâ (Oued Keberit), de Bouderghis (Deria) et de Retba (Henancha), ainsi que la réalisation d’une étude de faisabilité de nouveaux autres ouvrages similaires, a-t-il noté. La surface irriguée recensée dans la wilaya, lors de la récente campagne d’irrigation, à partir des puits, des retenues collinaires, des petits barrages et des rivières ne dépasse pas les 5.000 hectares parmi la superficie globale utile estimée à 253.000 hectares, représentant 2%, a-t-il encore souligné, signalant que la surface destinée à l’irrigation à long terme atteindra 25.000 hectares, une superficie jugée très faible. (APS)