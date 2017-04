Sétif : Relogement de 334 familles

La libération définitive de l’emprise du barrage de Draâ Ediss, qui constitue un maillon fort dans la réalisation avancée des grands transferts hydrauliques dans les deux systèmes Est et Ouest, pour l’irrigation de plus de 36 hectares et un apport supplémentaire en eau potable pour les populations de 28 communes, s’est traduite par le relogement des 334 familles élisant domicile aux abords du barrage.

Une initiative d’autant plus importante qu’elle a permis à ces familles de rejoindre des logements individuels flambant neufs dans la commune de Guelta-Zerga, permettant dés lors aux bénéficiaires de ne plus vivre dans l’angoisse qu’ils connaissaient au moment, notamment où les travaux de ce grand projet structurant sont en voie d’ achèvement, sachant de surcroît que les travaux du barrage de Draa Ediss doté d’une capacité de plus de 137 millions de m3 sont arrivés à terme, et occupe une place forte dans un système global qui permettra prochainement de transférer 313 millions de m3 vers la wilaya de Sétif.

C’est donc suite aux instructions du wali qui a opéré préalablement une visite sur les lieux pour s’enquérir des conditions d’avancement de ces logements, que les 334 familles, 270 dans la commune de Tachouda et 64 dans la commune de Guelta-Zerga. Des habitations individuelles, d’une superficie de 260 m2 chacune dotées de toutes les commodités nécessaires, y compris le gaz naturel.

L’opération de relogement a été précédée par l’indemnisation de tous ceux qui se trouvaient sur l’emprise du barrage, en présence des chefs de daïra de Beni Azziz et d’El-Eulma, ce grand projet structurant qui va métamorphoser le paysage agricole de la wilaya et offrir de l’eau a plus de 1.500.000 habitants.

F. Zoghbi