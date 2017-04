Skikda : Attribution en décembre de 400 logements publics locatifs

Un total de 400 logements publics locatifs (LPL) sera distribué, au cours du mois de décembre prochain, dans la commune de Ramdane-Djamel, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

Cette attribution constituera «une vaste opération de relogement» dans cette commune, a précisé la même source, détaillant que le taux d’avancement de ces chantiers d’habitation ont atteint 92%.

La même source a, à ce propos, ajouté que ces chantiers sont en phase de finalisation, avec le parachèvement de la réalisation du mur de soutènement, des espaces verts et de l’éclairage public. Des instructions fermes ont été données à la commission concernée au niveau de la daïra de Ramdane-Djamal, à l’effet d’accélérer l’étude des dossiers des demandeurs de logement et d’établir la liste finale des futurs bénéficiaires de ce projet d’habitat, a-t-on encore noté. Plus de 4.000 habitations, tous segments confondus, seront distribuées à partir de juin prochain dans la wilaya de Skikda, dont 3.070 unités dans la daïra de Skikda, 700 dans la daïra de Collo, 400 dans la daïra d’Azzaba et 70 autres dans celle d’El-Harrouch, avait annoncé récemment le chef de l’exécutif local, Mohamed Hadjar. (APS)