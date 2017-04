Blida : Relance des chantiers de 3.000 logements

Les chantiers de près de 3.000 logements publics locatifs (LPL), à l’arrêt depuis trois années dans de nombreuses communes et daïras de Blida, ont été relancés dernièrement en travaux, a-t-on appris hier auprès de la directrice générale de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de la wilaya, Fariza Aoudia. Selon Mme Aoudia, l’arrêt des chantiers de ces logements était dû essentiellement à la «négligence» des entreprises en charge, ce qui a contraint les services de l’Opgi à résilier leurs contrats, avant d’accorder ces marchés à d’autres entreprises ayant prouvé leur sérieux sur le terrain, en respectant les délais de réalisation des projets qui leur ont été confiés, a-t-elle assuré. Il s’agit, entre autres, a-t-elle ajouté, des projets de 600 unités LPL à Chiffa, 800 à Bouarfa et 350 à Beni Tamou, auxquels s’ajoute un projet de réalisation de 100 autres logements de même type à Meftah, à l’est de Blida. La même responsable a signalé la distribution programmée de ces unités de logements à partir du premier semestre 2018, à l’exception d’un lot de 80 logements à Larbaâ, prévu à la réception, à la fin 2017. La commune de Meftah a été dernièrement le théâtre du lancement des travaux de réalisation de près de 4.400 unités LPL, ayant accusé un retard de près de 10 ans, pour cause de déficit en foncier. (APS)