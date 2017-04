Modernisation de la SNTF : Sur la bonne voie

Les essais à blanc de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Alger à Tizi Ouzou ont commencé en ce début de semaine, a indiqué le directeur général de la SNTF, précisant que l’ouverture de cette ligne est prévue pour le 15 avril.

M. Yacine Bendjaballah a souligné que l’ouverture de cette ligne «stratégique» est à même de permettre une augmentation du nombre de voyageurs. En effet, «le transport des voyageurs au niveau de la SNTF est passé de 20 à 37 millions, et avec l’entrée en service de la nouvelle ligne Alger-Tizi Ouzou, ce nombre sera augmenté de 6 à 8%», selon les prévisions de M. Bendjaballah, qui s’exprimait hier sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale.

En réponse à une question relative aux horaires des trains et à leurs fréquences, il fera savoir que la SNTF a prévu des trains directs Tizi Ouzou-Alger à partir de 6 heures, et d’autres entre 16h jusqu’à 18h afin de transporter les travailleurs venant ou retournant vers cette wilaya. «D’autres trains assureront la navette entre ces deux wilayas du pays durant toute la journée, avec des arrêts à travers les différentes gares, compte tenu de la demande», précise l’invité de la radio. Il faut savoir que cette nouvelle ligne sera assurée par des automotrices. Aussi, l’ensemble des rames sont climatisées et assurent des conditions de transport confortables. Pour ce qui est de la vitesse, on apprend que les convois pourront rouler sur le parcours à des vitesses pouvant aller jusqu’à 160 km/h, « mais à cause de contraintes liées au terrain et aux passages à niveau, ils commenceront à circuler, dans un premier, à une vitesse maximale de 120 km/h», affirme M. Bendjaballah. Enfin, et pour ce qui est de la durée du trajet, il faut savoir que le parcours entre les deux villes sera effectué en une heure 40 minutes chrono, comme précisé d’ailleurs par l’invité de la rédaction. Il sera mis en exergue également que «pour relier ces deux destinations, le voyageur aura à s’acquitter de 170 dinars». Un prix modique pour compenser le retard mis dans la rénovation de cette ligne. «On préfère maintenir le même tarif et améliorer le service», explique le DG de la SNTF, insistant sur le fait que la nouvelle ligne Alger-Tizi Ouzou est une ligne moderne et totalement électrifiée. Bon à savoir, une autre nouvelle ligne devrait également être mise en service en ce mois d’avril. Il s’agit, en l’occurrence, de celle reliant Oran à Saïda, dont les essais technique sont prévus pour le 8 avril. Le directeur général de la SNTF fait part également du renforcement des dessertes sur la ligne de Béchar. À noter, aussi, que de nouvelles lignes de banlieues seront réalisées dans plusieurs wilayas, comme ce sera le cas à Oran, Constantine, Annaba et au niveau d’Alger, à travers la ligne Agha - aéroport.



Objectif : augmenter la part de marché de 17% d’ici à 2023



Pour ce qui est de l’option de réalisation d’un train rapide Alger-Constantine, l’hôte de la radio a signalé que cette question «n’est pas à l’ordre du jour», spécifiant que la priorité est donnée actuellement à la ligne Alger-Oran», en précisant que des travaux de modernisation de cette ligne «ont été lancés». Dans le cadre de ce projet, des travaux commenceront bientôt sur le réseau ferroviaire de la banlieue d’Alger, entre El-Harrach et El-Affroun. Les travaux de modernisation devront s’achever d’ici à la fin de l’année, avec comme objectif de faire le trajet Alger-Oran «en 4 heures», avec une fréquence d’«un train toutes les 2 heures», selon le patron de la SNTF. Évoquant la question du fret, le DG de la SNTF révèle que son entreprise ambitionne d’augmenter sa part de marché de 17%, d’ici à 2023. Il convient de signaler, dans ce contexte, qu’outre la modernisation de ces lignes, la SNTF compte acquérir de nouveaux autorails. En effet, pour renforcer le transport des voyageurs, des autorails ALSTOM sont attendus à partir de janvier 2018, ce qui va améliorer davantage et considérablement les prestations de la SNTF en matière de transport des voyageurs. En outre, et pour ce qui concerne les locomotives du transport du fret, «les dix dernières locomotives vont arriver vers le 15 avril, et on va ainsi clôturer le contrat des 30 locomotives acquises». À signaler, cependant, que les anciens trains resteront opérationnels. Il sera procédé d’ailleurs à la rénovation de ces anciens trains, afin de les adapter à une demande de plus en plus exigeante. «Avant la fin de l’année en cours, toutes les rames seront équipées de système de climatisation ultramoderne», promet le directeur de la SNTF.

Ce que l’on retient, notamment de l’entretien accordé hier à la Chaîne III, c’est que malgré de nombreux aléas et retards enregistrés, le rail est sur la bonne voie. De nouvelles lignes sont entrées en service, et d’autres sont en réalisation. Aussi, le DG de la SNTF, tout en mettant l’accent sur le fait que le transport de fret est au cœur du développement économique, soutient haut et fort qu’il faut «aller vers un transport de fret, avec de nouvelles formules qui s’inscrivent dans une nouvelle logique d’assurer une logistique et un service complet».

Minimiser les coûts de transports ne peut passer que par un transport de manutention, de l’intermodalité, des hubs, des zones logistiques et par une rationalisation des moyens sur un axe bien défini. «Nous sommes en train d’aller dans ce sens, et nous sommes sur la bonne voie. Les premiers résultats commencent à être concrétisés, et on continue sur la même lancée, sachant qu’on s’est fixé un premier objectif d’atteindre les 17% à l’horizon 2023», assure le DG de la SNTF.

Soraya Guemmouri