La nuit séculaire, de Fadéla Hamiroune : La passion de l’histoire

Paru en 2015 aux éditions Anep, La nuit séculaire de Fadéla Hamiroune est un roman qui a pour toile de fond des événements et des personnages réels et fictifs de l’histoire algérienne du XIXe siècle. Une présentation suivie d’une vente-dédicace ont été consacrées, samedi dernier, à ce roman historique, à la librairie Chaïb-Dzaïr.

Dans cette œuvre de 332 pages, la romancière retrace les pérégrinations de l’expédition française et les malheurs des Algériens lors du débarquement des Français, le 14 juin 1830. L’opération prit fin 21 jours plus tard, le 5 juillet, date à laquelle, après plusieurs batailles, le Dey d’Alger, Hussein, signe à El Biar l’acte de capitulation d’Alger. À travers ses mémoires, Fadéla Hamiroune raconte l’histoire d’amour pratiquement paradoxale de Leïla, une jeune fille de 16 ans, militante pour la cause de libération, qui tombe amoureuse d’un officier français qui lui avait tiré dessus. De là, elle se convertit au christianisme et change d’identité. Leïla est le fruit d’une histoire entre Aïcha et Salim. De Bourmont était à peine établi avec son état-major dans le fort de l’Empereur, qu’un parlementaire, envoyé par le Dey, se présenta aux avant-postes.

C’était Sidi Mustapha, premier secrétaire d’Hussein. Le général en chef le reçut au milieu même des décombres. Arrivé près de lui, l’envoyé turc se prosterna, à la manière orientale, mais de Bourmont le releva avec bonté, et un interprète fut chargé de traduire ses paroles. Le terrain était bien connu grâce à des observations faites au cours du Premier Empire, et la presqu’île de Sidi Ferruch a été choisie comme point d’accostage, à 25 kilomètres à l’ouest d’Alger. Charles X veut renouer avec le prestige monarchique. Un blocus maritime est mis en place. L’invasion est conseillée par Polignac, afin de sauver la situation intérieure française. Charles X avoue vouloir retrouver l’esprit des victoires de Cortés, avec l’espoir de conquérir l’Afrique. La France prétexte mettre fin à la piraterie des Barbaresques et à l’esclavage des chrétiens. Charles X était à court de trésorerie et la colère du peuple parisien menaçait, dès lors, l’immense pactole que constituait la fortune du Dey d’Alger, qui attirait sa convoitise et celle de quelques aventuriers. S’emparer de ce trésor pouvait ainsi représenter un objectif majeur de cette expédition. Cependant, Charles X saisit l’occasion pour monter une expédition punitive sur les côtes algériennes. Les caisses du directoire sont vides et le paiement est ajourné. Fadéla Hamiroune est un écrivain, autodidacte remarquable, née en 1957 à Rouiba, Alger. Elle a publié déjà deux œuvres Les rênes du destin, aux éditions l'Harmattan, en 1997, puis La rivale mystérieuse, aux éditions Casbah, en 2006.

Sihem Oubraham

--------------/////////////////

Entretien : « 9 ans de recherche »

Parlez-nous de ce roman...

Je raconte le débarquement des Français en Algérie au XIXe siècle avec les détails, les pérégrinations de l’armée française et les réactions des Algériens à cette époque. Le 5 juillet 1830, la Casbah, qui était la capitale à l’époque, a été prise durant le même mois où la résistance s’est déclenchée. Il faut dire que les Algériens ont toujours été F’houla (braves).



Vous contez une petite histoire dans la grande… Cette histoire d’amour est-elle réelle ou le fruit de votre imagination ?

J’ai écrit ce roman parce que j’aime passionnément l’histoire de l’Algérie. Je vous avoue qu’en menant des recherches, j’ai découvert beaucoup de détails sur le débarquement de 1830. C’est une histoire imaginaire… Vous savez, lorsque je commence un roman, je m’abandonne à l’aventure et c’est au fur et à mesure de mes idées que le roman avance dans l’écriture.



Vous relatez des événements qui se sont déroulés uniquement entre 1830 et 1852, pourquoi avez-vous choisi cette période ?

Il faut savoir, qu’au début, il n’y avait qu’Alger qui était occupée, et puis après, en 1852, la colonisation a commencé à s’étendre à d’autres villes et d’autres régions. Aussi, beaucoup d’événements se sont déroulés durant cette période.



J’imagine que cet ouvrage est le fruit d’un travail de longue haleine ?

J’ai passé presque neuf ans à mener des recherches pour écrire ce roman. Il fallait que je me documente, j’ai aussi préféré diversifier les témoignages.

Propos recueillis par S. O.