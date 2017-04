Rencontre de M. Sellal avec M. Reza Salehi Amiri : Les informations relayées par certains médias iraniens « infondées »

Les informations relayées par certains médias iraniens sur le contenu de la rencontre du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avec le ministre iranien de la Culture et de la Guidance islamique, Reza Salehi Amiri, «sont infondées, et les propos mal rapportés et non conformes à ce qui a été réellement abordé à cette occasion», a affirmé hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

M. Benali Cherif qui répondait à une question de l'APS sur les informations relayées par certains médias iraniens concernant le contenu de cette rencontre, a indiqué : "Il convient de préciser, de prime abord, que les informations relayées par certains médias iraniens sur le contenu des discussions qui ont eu lieu à l'occasion de l'audience qu'a accordée le Premier ministre au ministre iranien de la Culture et de la Guidance islamique, sont infondées et les déclarations mal rapportées et non conformes à ce qui a réellement été abordé lors de cette rencontre qui avait, essentiellement, porté sur l'intérêt que doivent accorder les deux parties, algérienne et iranienne, aux aspects culturels, dans le but de renforcer les liens d'amitié et de coopération unissant les deux pays". Cette rencontre "a été l'occasion pour le Premier ministre d'exprimer le souhait de l'Algérie de voir l'Iran jouer un rôle positif dans sa région et constituer un facteur de stabilité et d'équilibre au Proche-Orient et dans le Golfe arabique", a-t-il souligné. "M. Sellal n'avait pas manqué de mettre en avant la qualité des relations liant l'Algérie à tous les pays arabes dans le Golfe et le Machreq, notamment avec le Royaume d'Arabie saoudite, pays frère et avait exprimé sa conviction que le dialogue était le seul moyen à même de surmonter les problèmes conjoncturels de l'heure", a poursuivi M. Benali Cherif.

"Le Premier ministre avait affirmé que l'Algérie respectait toutes les religions monothéistes et toutes les doctrines, et souligné la nécessité d'établir des passerelles entre elles", a-t-il ajouté. "La lutte contre le terrorisme figurait également parmi les principaux points abordés par les deux parties lors de ladite rencontre, où M. Sellal avait réaffirmé la détermination de l'Algérie à poursuivre ses efforts en vue de lutter contre ce fléau et à œuvrer à sensibiliser ses partenaires quant à ses méfaits sur la sécurité et la stabilité internationales, ainsi qu'à la nécessité de mobiliser toutes les capacités possibles en vue de son éradication". (APS)