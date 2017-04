Atelier interculturel sur la démocratie : M. Medelci à Nicosie

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, prend part, aujourd’hui à Nicosie (Chypre), aux travaux du 5e atelier interculturel sur la démocratie, organisé par la Commission européenne pour la démocratie par le droit, relevant du Conseil de l'Europe, a affirmé un communiqué du Conseil constitutionnel.

"Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, prend part aujourd’hui aux travaux du 5e atelier interculturel sur la démocratie", organisé à Nicosie par la Commission européenne pour la démocratie par le droit, relevant du Conseil de l'Europe, plus connue sous le nom de la Commission de Venise, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de Chypre", ajoute le communiqué.

L'atelier qui porte sur "l'interaction entre les Cours constitutionnelles et Cours ordinaires" s'inscrit dans le cadre de l'activité de l'Union européenne, visant à appuyer le programme de gouvernance démocratique dans les pays du sud de la Méditerranée. Prennent part à cet atelier des représentants des Cours et Conseils constitutionnels des pays membres de la Commission de Venise", conclut le document.