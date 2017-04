Réunion des directeurs généraux des douanes de la région Afrique du nord : M. Bentahar au Caire

M. Kaddour Bentahar, directeur général des Douanes, effectue à partir d’aujourd’hui une mission dans la capitale égyptienne pour participer à la réunion des directeurs généraux des douanes de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient organisée sous l’égide de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) le 3 avril, pour traiter des questions douanières d’intérêt commun à la région et prendre part à la réunion des directeurs généraux des douanes des pays de la Ligue arabe prévue, les 4 et 5 avril.

Cette dernière réunion sera consacrée à l’examen des questions relatives à la mise en place de l’Union Douanière Arabe et des instruments d’intégration économique.

Ces deux réunions se dérouleront au siège de la Ligue arabe.