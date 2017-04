Dès l’annonce des législatives du 4 mai 2017, la majorité des chefs des partis politiques, du moins ceux qui se sont engagés à y participer, ont affirmé que ces législatives « peuvent constituer un tournant décisif » dans l'histoire de l'Algérie, mettant l'accent sur l'impératif « d'une large mobilisation pour imposer le respect de la souveraineté populaire ». Beaucoup ont affirmé aussi que la campagne électorale de leur parti focalisera sur « les questions fondamentales, pour une réforme réelle et profonde dans tous les domaines ». Sans doute, les partis politiques en course peuvent aborder la compétition électorale de diverses manières, en fonction de leur structuration interne et des éventuelles stratégies d’alliance. Ils présenteront leurs programmes électoraux et, à chaque sortie médiatique, ils sortiront la grosse artillerie contre leurs adversaires. Pour le moment, ils ont préféré le discours de la mobilisation en insistant sur l’importance de voir tous les Algériens participer massivement au vote. Ainsi, entre débats d’idées et querelles électorales entre adversaires, la campagne s’annonce particulièrement animée. S’il n’est pas difficile dans ce contexte de cerner la véritable identité des acteurs, il n’en demeure pas moins vrai que ce n’est pas le cas pour les dynamiques à l’œuvre, d’autant plus que l’offre politique est en constante évolution depuis les dernières législatives. Aussi, compte tenu de l’évolution de la scène partisane algérienne sous l’angle de l’idéologie et de l’ancrage dans la société, il convient d’analyser les partis en lice aussi sous l’angle de l’idéologie et par le truchement de leurs structures. Globalement, les partis politiques algériens appartiennent à trois familles de pensée, démocratique, islamique et conservateur, dit nationaliste. L’électorat du courant conservateur majoritaire se partage entre une aile conservatrice de sensibilité religieuse et une aile conservatrice laïque, mais il existe des passerelles entre ces deux courants. Les partis politiques conservateurs religieux sont, d’ailleurs, conscients de l’attractivité de leur message sur les électeurs, et c’est notamment dans le but de conquérir leurs voix qu’ils devraient mener une campagne assez importante. Quant aux programmes, ils portent principalement sur des problématiques sociales (justice, lutte contre la pauvreté, lutte contre le chômage, la jeunesse, pouvoir d’achat, liberté d’expression, développement économique et lutte contre les inégalités sociales et régionales...). En mobilisant à l’envi l’imagerie du Président Bouteflika et grâce à un programme consensuel, le FLN et le RND, et tous les partis soutenant le programme du Président se donnent aussi les moyens de séduire les sympathisants de tous bords. Le FLN revendique aujourd’hui le rôle de porte-drapeau de ce courant, ses ambitions sont légitimes, et il devrait remporter un certain succès. Ils pourraient, cette fois-ci, sortir vainqueurs, à condition de parvenir à incarner les idéaux de la démocratie et de s’entendre sur un programme ambitieux, mais réaliste, qui éviterait l’écueil de la contestation systématique à l’autorité officielle. En ce qui concerne les partis de la mouvance démocratique, ils ont les moyens de séduire en dehors de leur cible classique, constituée de jeunes et des personnes qui considèrent que le gouvernement n’a pas su saisir la chance historique que représente le processus démocratique.

Farid Bouyahia