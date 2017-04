Fédération algérienne de handball : Labane s’engage à lancer un championnat professionnel

Le nouveau président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, s’est engagé samedi à lancer un championnat professionnel dans «3 à 4 ans».

«L'un de mes projets est le lancement dans un futur proche, soit dans 3 à 4 ans d'un Championnat professionnel qui va nous permettre d'arriver rapidement à concurrencer les clubs du gotha mondial«, a affirmé Labane à la presse peu après son élection. Lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue à l'INFS/STS d'Ain Benian, Habib Labane a récolté 63 voix contre 22 pour Taoufik Khelifi, succédant ainsi à Saïd Bouamra qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. «Je remercie les membres de l'AG d'avoir placé leur confiance en moi. C'est une lourde responsabilité, et sans la contribution de tout le monde je ne peux mener ma mission convenablement. Je suis un rassembleur, je ne compte exclure personne», a-t-il ajouté Et d'enchaîner :«J'ai quitté la Fédération en 2012 (ancien secrétaire général, ndlr) malgré moi, et je retrouve la famille du handball avec beaucoup de joie», s'est-il réjoui. Outre son projet d'un Championnat professionnel, Labane va procéder à «une restructuration de la FAHB en mettant en place un Conseil fédéral dont les membres seront élus dans l'objectif d'effectuer un travail de fond«, soulignant dans le même contexte la nécessité de créer «un collège méthodologique ouvert à tous ceux pouvant apporter un plus». Pour une meilleure organisation de la compétition nationale, Labane prévoit «la création d'une Ligue nationale dans les plus brefs délais pour gérer le championnat, alors que le rôle de la Fédération va se limiter uniquement aux différentes sélections nationales». Labane, qui est également membre du conseil de la Confédération africaine de handball, compte soumettre aussi aux membres de l'Assemblée générale une proposition consistant «à supprimer la relégation dès la saison en cours, avec un nouveau système de compétition». Concernant l'équipe nationale, sans entraîneur depuis le départ de Salah Bouchekriou en 2016, le nouveau président de la FAHB a souligné qu'il allait se pencher sur cette question «à l'issue du prochain Mondial des moins 21 (U-21) prévu à Alger», expliquant que «l'ossature du Sept national appelé à prendre part à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon sera puisée de l'équipe des U-21«. De son côté, Taoufik Khelifi le candidat malheureux a dénoncé les conditions du déroulement de cette AGE, allant jusqu'à parler d'un «trucage prémédité entrepris par Labane». «Cette assemblée élective a été entachée d'une fraude caractérisée que je dénonce énergiquement. Mon concurrent, que je refuse de féliciter, a usé de tous les moyens pour remporter le vote y compris en usant de pressions sur certains membres de l'AG», a-t-il regretté. Le président du GS Boufarik (National-1) a souligné qu'il comptait «déposer un recours« pour faire valoir ses droits, annonçant par l'occasion sa «décision définitive de démissionner de son poste et se retirer du monde du handball».

Composante du nouveau Bureau exécutif de la Fédération algérienne de handball (FAHB), à l’issue de l’Assemblée générale élective (AGE) tenue samedi à Alger :



Président : Habib Labane



Bureau fédéral :

1-Abdelatif Kahouadji

2- Abdelkader Kadi

3- Said Doballah

4- Abdelmadjid Bouzid

5- Tedj Ikkache

6- Riad Salhi

7- Mansour Belghoul

8- Rabah Djellamid

9- Zeghidi Dounyazad

10- Naim Bouguerra

11 -Lamine Cherifi

12- Idriss Hassaoui