Finale du tournoi « Radieuse Printemps-foot » : Une fête de foot

C’est en présence de Antar-Yahia et Ziani et d’anciennes stars du football algérien, telles que Belloumi, Bencheikh, Kouici, Haddou, Zerrouki, Meziane et l’arbitre Hansal Mohamed, que s’est clôturé le traditionnel challenge du football national de proximité, « Printemps-Foot ».

Cette fête du football a eu lieu au complexe de proximité « Reguig Abdelkader » de Maraval.

Les animateurs des quatre finales auront eu l’honneur de recevoir leurs trophées, cadeaux et médailles des mains du wali d’Oran, M. Abdelghani Zaâlane et du contrôleur, Nouasri, représentant de la DGSN, sans oublier les vedettes du football algérien qui ont régalé le grand public présent par les facettes de leur talent, dans un match de gala face aux anciens joueurs de Souk-Ahras.

Cette fête du football verra des finales intéressantes et indécises. Dans la catégorie des U 13, l’équipe d’Illizi affrontera celle de Laghouat et la catégorie des U 11, la formation d’OB Mouradia, sera confrontée à une équipe d’Oran. Quant à la finale très attendue, celle des seniors, elle attirera la grande foule avec l’équipe d’El Hamri opposée à celle du quartier de Sedikia

La Radieuse, en collaboration avec Mobilis a rendu hommage aux deux stars internationales, Antar-Yahia et Ziani, pour les services qu’ils ont rendus à l’équipe nationale. Des gestes de solidarité envers des sportifs et des anciens footballeurs qui vivent dans de mauvaises conditions étaient également au programme.