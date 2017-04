Basketball : SuperDivision A (9e journée) : Le GSP et le CRBDB survolent leur poule

Le GS Pétroliers et le CRBD Beida, respectivement leaders des poules A et B, ont conservé leur position en remportant les deux affiches de la 9e journée.

Une victoire large pour le premier et étriquée pour le second lors des deux derbys du centre qui ont eu lieu samedi à Staoueli. Les Pétroliers, qui se sont renforcés par la venue de Mehdi Chriet qui évoluait en pro B en France, se sont présentés au gros complet, contrairement aux Husseindéens pénalisés par l’absence de quatre joueurs pour cause de blessure. On s’attendait, comme lors de la phase aller ou les deux formations s’étaient séparées sur un score serré de 2 points d’écart en faveurs du GSP, à un duel disputé et une probable revanche pour les Sangs et Or. Ça n’a pas été le cas, l’affiche se transforme en un match à sens unique en faveur des Pétroliers, très organisés, et le NAHD n’aura tenu qu’un seul quart temps (19/21), avant de se faire distancer au second (32/44).

L’écart prendra de l’ampleur au 3e (49/69). À ce moment, le NAHD rate une vingtaine de points aux lancers- francs, ce qui profitera au GSP qui tel un rouleau compresseur réussit toutes ses tentatives de scorer pour terminer sur 42 points de différence (62/104).

Le CRBD Beida qui jouait juste après le NB Staoueli dans sa salle, a fait l’essentiel en empochant les deux points de la victoire dans un match qui semblait à la portée des dauphins de Staoueli qui s’étaient offerts pourtant le 1er quart 24/15. Sid ali Ghrib, le shooteur à 3 points, faisait le show et permettait à son club de prendre une belle avance à la pause (43/32).

Les Beidaouis attendront la 2éme partie du 3e quart pour réagir et réduire l’écart à 1 point à 1 minute du buzzeur (49/48). Le reste de la partie sera une véritable course poursuite et ce jusqu’au ultimes secondes.

Les visiteurs gèreront mieux la fin de match pour s’imposer sur 2 points seulement (76/78) et une première place de la poule B à son server.

Mokhtar Habib

Résultats complets :

Poule 1 :

PS El Eulma - COBB Oran (69-50)

CS Gué de Constantine -IR Bordj Bou Arréridj (57-85)

NA Hussein-Dey - GS Pétroliers (62-104)

WO Boufarik - OMS Miliana (88-69)

Classement Pts J

1. GS Pétroliers 18 9

2. WO Boufarik 17 9

3. PS El Eulma 14 9

4. IRBB Arréridj 14 9

5. NA Hussein-Dey 14 9

6. CS Gué de Constant. 11 9

7. OMS Miliana 11 9

8. COBB Oran 9 9

Poule 2 :

AB Skikda - RC Constantine (73-70)

USM Blida - US Sétif 7(0-73)

CSMBB Ouargla - O. Batna (63-60) (après prolongation)

NB Staoueli - CRB Dar Beida (76-78)

Classement Pts J

1. CRB Dar Beida 18 9

2. RC Constantine 15 9

3. O Batna 15 9

4. US Sétif 14 9

5. AB Skikda 12 9

6. NB Staouéli 12 9

7. CSMBB Ouargla 12 9

8. USM Blida 9 9