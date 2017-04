Regard : Manger équilibré

Manger sain et équilibré, on ne le dira jamais assez, est vivement recommandé par les nutritionnistes pour rester, en bonne santé. C’est le meilleur moyen pour lutter contre les maladies et même la vieillesse. En effet, les médecins sont formels sur la qualité de ce que nous consommons et nos apports journaliers qui se répercutent, à coup sûr, pas seulement sur notre organisme, mais aussi, sur notre psychique. Notre bien-être physique et moral, passe par notre estomac, considéré comme étant le « foyer » de tous les maux. Les enjeux de ce que nous ingurgitons, cela va de soi, sont tellement grands qu’on n’a nullement besoin de lunettes ou d’être toubib pour tirer cette conclusion. Hippocrate l’a si bien dit : notre alimentation et notre premier médicament. Veiller à bien choisir le contenu de son assiette, devrait faire partie de nos habitudes et pourtant ce n’est pas le cas, chez-nous. Notre mode de vie n’est plus le même. La modernisation d’une part et les coups durs, multiples et répétés, acquiescés par les goussets avec la flambée des prix des produits alimentaires et l’inflation, de l’autre, n’ont pas épargné notre régime alimentaire qui se porte, il faut l’admettre, mal avec la grande révolution du fast-food à laquelle on ne résiste plus. Aujourd’hui, on se préoccupe rarement de notre alimentation, l’essentiel étant de remplir la panse et les recommandations de l’OMS, voire la règle d’or relative à la consommation de cinq légumes et autant de fruits, par jour, ne trouvent toujours pas de preneurs et peinent très souvent à faire partie de nos mœurs. On se rabat sur les sandwichs, les pizzas, les boissons gazéifiées, y compris, chez soi où les repas sont préparés dans la précipitation, quand ils ne sont pas carrément ramenés de l’extérieur et réchauffés. « Le matin un repas de roi, à midi un repas de prince et le soir un repas de pauvre », voilà un adage qui ne nous tente plus, de nos jours. Pis encore, les précieux conseils des nutritionnistes sont piétinés, par les parents lesquels ne sont plus à cheval sur cette question. C’est un véritable bouleversement que nous vivons, chez-nous, sur le plan nourriture et ceci, se voit d’ailleurs, à travers cette tendance à l’obésité et même au diabète qui s’installent notamment parmi les enfants et les jeunes, premières victimes de cette négligence. Manger à sa faim, c’est bien, mais choisir sa nourriture et satisfaire ses besoins nutritionnels est meilleur, pour la simple raison que la santé n’a pas de prix.

Samia D.