Les bandelettes d’autosurveillance glycémique bloquées au port d’Alger : Cri de détresse des diabétiques

Etant des produits fragiles et demandant une conservation spéciale, on se demande dans quel état sont les bandelettes bloquées...

L’association des diabétiques de la wilaya d’Alger tire la sonnette d’alarme sur la rupture de bandelettes d'auto-surveillance glycémique due au blocage du dédouanement des bandelettes dans les ports et aéroports algériens depuis plusieurs semaines. En effet, l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop) a avait informé dans un communiqué les patients atteints de diabète que les bandelettes glycémiques commercialisées en Algérie, qui ont toujours été exonérées de la TVA, se voient aujourd’hui réclamer le paiement d’une TVA de 19% par les services des douanes. Contacté hier par nos soins, le président de l’association Fayçal Ouhadda a estimé que le ministère de la Santé doit intervenir dans cette affaire afin de ne pas mettre la vie des malades en danger. »

M. Ouhadda a rappelé que « cette décision ne peut qu’aggraver les tensions déjà existantes sur ces produits, à l’instar de la décision de limitation de nombre de bandelette par malade. » Quant à l’Unop, rappelle avoir « saisi officiellement les autorités compétentes sans résultat et que le règlement de cette situation dépend aujourd’hui des pouvoirs publics qui doivent décider de l’application ou pas de cette taxe qui risque de poser un problème de remboursement auprès des caisses de Sécurité sociale ». L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie s’excuse auprès des patients diabétiques de cette situation qui ne peut, selon elle, être imputée à ses adhérents et espère « une prise de décision des pouvoirs publics urgente afin de permettre l’approvisionnement du marché ». Pour le malade algérien, c’est une autre forme d’austérité en matière de médicaments, notamment, en ce qui concerne les bandelettes d'auto-surveillance glycémique. Le diabétique a besoin d'une prise en charge spécifique et d'un suivi médical permanent, d’où la nécessité d’utiliser les bandelettes plusieurs fois par jour.

« C’est insensé d’instituer une TVA pour les produits santé. Si cette décision sera vraiment appliquée, la CNAS sera obligée de son côté de revoir son système, où le malade sera dans l’obligation de payé, lui-même, la TVA imposée. C’est une grave erreur, il ne faut pas penser que les décideurs peuvent faire des économies sur le dos des malades. Il y a des dépenses incompressibles qu’on ne peut toucher », nous a déclaré un spécialiste de la santé public avant d’ajouter : « On ne joue pas avec la santé des malades. Les bandelettes sont des produits fragiles et les conditions de leur conservation aux ports d’Alger ne sont pas aux normes. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des réactifs et ils ont une durée de leur vie est très limitée. » Il faut dire que la pénurie des bandelettes s’ajoute à celle des médicaments. Le programme d’importation de l’année 2017 aurait dû être signé le mois de septembre passé. La pénurie des médicaments va durée encore plusieurs mois.

W. B.