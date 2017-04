Carences alimentaires : Des risques pour la santé

Santé et bien-être sont des notions fortement liées au comportement alimentaire. Ce dernier est a fortiori déterminant, au cours de l’enfance et de l'adolescence, dans l'acquisition d’une bonne santé et de bonnes habitudes alimentaires au cours de l’âge adulte.

Tous les experts s’accordent à dire que chez l’enfant et l’adolescent, l’excès de consommation d’aliments à densité énergétique élevée (fast-food, produits sucrés, produits trop gras…), l’insuffisance d’apport en aliments et nutriments protecteurs (fruits, légumes, fer, vitamine A, les produits laitiers source de vitamine D…) ainsi que la sédentarité liée à la diminution de l’activité physique et à l’introduction d’activités sédentaires (télévision, ordinateur, jeux vidéo...) constituent une conjonction de facteurs de risque. Ces facteurs exposent les enfants et les adolescents à la dénutrition et au développement de pathologies à risques métaboliques tels que l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le syndrome métabolique…

Ces comportements sont très difficiles à modifier par la suite, d’où la nécessité d’agir dès le plus jeune âge.

Selon le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, l’Algérie présente toutes les caractéristiques d'un pays en transition nutritionnelle.

Et pour cause, l’échantillon de la population algérienne étudié est révélateur des faiblesses du consommateur algérien en termes d’équilibre nutritionnel. 13% des adolescents âgés de 10 à 17 ans sont en surpoids, selon une étude de la Société algérienne de nutrition (SAN) menée auprès d'enfants scolarisés, selon le professeur Malika Bouchenak, présidente de la SAN et enseignante-chercheur au Laboratoire de Nutrition Clinique et Métabolique de l’Université d’Oran.

Sur un autre plan les disponibilités énergétiques alimentaires (DEA) dépassent les besoins de la population. Les trois-quarts des DEA sont constitués par les céréales, les huiles végétales et les édulcorants. Bien que l'indicateur de diversité alimentaire progresse, la qualité de l'alimentation reste encore insuffisante. La part importante des groupes d'aliments à haute densité énergétique (céréales, huiles, édulcorants) pourrait être une des causes de l'apparition du surpoids et de l'obésité.



Un enfant sur cinq souffre de retard de croissance



Selon les spécialistes en nutrition, la population des femmes en âge de procréer et les enfants présentent un certain nombre de carences liées à une nutrition inadaptée. L’on enregistre des carences en micronutriments et en vitamines, notamment en fer, qui affectent plus de 40% des nourrissons et près de la moitié des femmes enceintes. Un enfant sur dix est atteint d'insuffisance pondérale et un enfant sur cinq souffre de retard de croissance.

La malnutrition sévit principalement parmi les populations du Sud, où la dispersion de l'habitat et la pauvreté accentuent les difficultés d'accès aux soins de santé. Des pratiques d'allaitement inadéquates, en particulier un très faible taux d'allaitement maternel exclusif et un taux élevé d'alimentation au biberon, sont des déterminants importants de malnutrition qui pourraient être améliorés par un renforcement des campagnes de promotion. Le surpoids touche les jeunes enfants de milieu urbain, mais apparaît également en milieu rural ce qui montre que la transition nutritionnelle touche tous les milieux.

De plus, la prévalence du surpoids et de l'obésité parait élevée chez les adultes. Les carences en micronutriments sont fréquentes.

La prévalence de goitre reste importante. Une meilleure surveillance du niveau d'iodation du sel et l'élargissement de sa distribution sont nécessaires. La carence en vitamine A est répandue parmi les populations du Sud, en direction desquelles des campagnes de supplémentation nutritionnelle, à savoir l’apport supplémentaire de substances indispensables à l'organisme (le plus souvent des vitamines ou des minéraux), destiné à compléter une alimentation carencée, ont été récemment mises en place.

Près d'un tiers des femmes en milieu rural sont anémiques, ce qui doit inciter à un élargissement des actions de lutte et de prévention contre l'anémie ferriprive.

D’un autre côté, le changement des habitudes alimentaires notamment au cours de ces dernières années a poussé les Algériens à s’éloigner de plus en plus de la pyramide alimentaire qu’il y a lieu de respecter, en mettant leur santé en danger.



Où en est-on du respect de la pyramide alimentaire ?



Cette pyramide alimentaire qui a pour objectif de communiquer, des recommandations nutritionnelles pour une alimentation équilibrée des enfants et des adultes en bonne santé, permet de visualiser qualitativement les différents groupes alimentaires regroupant les aliments en fonction de leurs nutriments dominants. Elle constitue un guide et un outil privilégié pour guider les choix alimentaires dans la planification des repas.

Les aliments placés au sommet, doivent être consommés en plus petite quantité. Il s’agit des graisses et produits sucrés. Par contre ceux placés vers la base, doivent être pris avec une plus grande fréquence et en plus grande quantité.

On compte à titre d’exemple les céréales sous toutes leurs formes et surtout les fruits et légumes. Pour les nutritionnistes il y a lieu de respecter cette pyramide alimentaire qui ne contient pas d’interdit, car tout est permis et repose sur la quantité et la fréquence de l’aliment pris. L’important est de puiser à tous les niveaux de la pyramide et de choisir une alimentation qui soit la plus variée possible, de préférence composée d’aliments de saison, et de transformer et préparer les aliments de manière à en préserver les qualités nutritionnelles.En plus d'une alimentation saine, l'exercice physique est également important comme élément de la pyramide des aliments et de la vie active. « Pour notre santé, tant l'alimentation équilibrée que suffisamment d'exercice tous les jours sont essentiels », soulignent les membres de l’association.L'éducation nutritionnelle associée à la promotion de l’activité physique est donc un outil puissant pour veiller à ce que les jeunes et les adultes comprennent la valeur de la nutrition et de l'activité physique pour leur santé tout au long de leur vie.

Wassila Benhamed