Dans la lucarne : présidents-entraîneurs

Depuis l’indépendance en 1662, on n’a pas vécu certaines situations qui sont devenues plus usitées. Nos clubs durant les années 60/70 n’avaient pas les moyens financiers et matériels par rapport à leurs homologues actuels, mais il y avait une organisation saine et surtout bien pensée où chacun était à sa place. Tout fonctionnait dans une grande osmose, presque comme du papier musique. Il n’y avait pas, pour être plus précis, de fausse note. C’était presque de la perfection en dépit du fait, comme nous l’avions annoncé ci-dessus, que les moyens financiers n’étaient pas comme ceux d’aujourd’hui où l’argent coule presque à flots. Sur ce plan, aujourd’hui, on entend plus, cependant, nos clubs pleurnicher et crier sur tous les toits qu’ils n’ont pas de quoi se payer le prochain déplacement de leur équipe-fanion. De ce côté, le football actuel a pris une sérieuse avance, mais qui reste malheureusement stérile. En effet, l’argent seul ne même à rien et ne suffit certainement pas pour rendre nos clubs performants, même ceux évoluant dans l’élite. La persistance dans certaines habitudes fait qu’on a l’impression qu’on tourne en rond comme si nous sommes dans un labyrinthe et que l’on n’arrive pas à trouver la sortie ». Il est vrai que ces situations où le bout du tunnel n’est pas en vue ne peut que mettre les gens en rogne et créer les ennuis constatés actuellement et ce, à tous les niveaux. Le commun des mortels a pu relever aujourd’hui certains dépassements au niveau de la relation de travail entre le président du club et son entraîneur. On peut même dire que, dès le départ, la relation est faussée du fait que le président veut rester le seul maître à bord quelles que soient les circonstances. Il ne veut nullement que son autorité soit remise en cause par le nouvel entraîneur, du moment que c’est lui qui le paie, même si, dans la plupart des cas, le technicien en question ne perçoit rien sauf s’il passe par la CRL, ou menace de le faire. Les présidents de clubs —du moins pas tous— ne sont pas de ceux qui paient rubis sur ongles les techniciens ou les joueurs. Dans la plupart des cas, le coach remercié quitte presque en douce sans percevoir ce qui lui est du. Outre cela, les présidents de club, qui doivent normalement ne s’occuper que de la bonne marche du club, sont en train de fourrer leur nez dans le volet technique, alors qu’il s’agit d’un pan qui ne les regarde ni de prés, ni de loin. C’est ce qui explique les conflits qui éclatent, çà et là, dans nos clubs et que l’entraîneur est vite limogé. À titre d’exemple ce qui s’est passé au niveau de l’équipe de l’Est algérien quand l’US Biskra avait employé Zeghdoud, ex-joueur de l’USMA et ex-international. Un technicien qui s’y connait quant à la formation, mais aussi comment manager un club, la méthodologie de l’entraînement et surtout comment la pousser vers le succès. On peut dire que le président de l’USB était satisfait de son travail. Néanmoins, les turpitudes de Zeghdoud ont commencé lorsque celui-ci a voulu faire ses emplettes, tout seul, durant le mercato, sans en rendre compte à son président, très pointu pourtant sur la question. Depuis cette mésentente, le courant ne passait plus entre les deux hommes. Théoriquement, le recrutement revient presque de droit au coach car c’est lui qui est redevable en cas de mauvais résultats. L’équipe a joué merveilleusement, dépassant même les ambitions du président qui cherchait au départ qu’à assurer le maintien de l’US Biskra. Vire-t-on un entraîneur parce qu’il n’a pas fait les bons changements ou qu’il n’a pas appliqué la tactique appropriée ? Selon le président de l’USB : «Il ignore tout du football ». Ces propos laissent les observateurs sans voix.

Que cachent ces recrutements de masse que les présidents de club protègent une chasse gardée ? Mystère et boule de gomme ! Même si cela va finir par se savoir !

Hamid Gharbi