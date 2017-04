Coupe d’Algérie (jeunes catégories)

Résultats complets des quarts de finale :

MC Oran - ES Sétif 1-0

ASM Oran - CA Bordj Bou Arréridj 3-0

WA Boufarik - Na Husein Dey 0-2

ASO Chlef - US Biskra 1-0



Catégorie U20 :

CR Béni Tour - JS Saoura 3-3 (CRBT qualifié aux TAB)

NA Hussein Dey - HAMR Annaba 0-0 (NAHD qualifié aux TAB)

JSM Tiaret - MC El Eulma 1-0

CRB Sendjas - ASM Oran 0-0 (CRBS qualifié aux TAB)

Catégorie U18 :

USM Alger - USM Blida 2-1

MC El Eulma - Paradou AC 0-1

MC Saida - WA Tlemcen 3-1

NA Hussein Dey - MC Oran 3-1

Catégorie U17 :

Paradou AC - ES Sétif 6-0

ES Mostaganem - JSM Tiaret 2-0

ASM Oran - JS Saoura 1-0

CS Belle Vue - US Biskra 0-1

Catégorie U15 :

Paradou AC - IRB Bougara 2-0

HB Chelghoum Laid - CA Batna 0-1

ASMO - CA Bordj Bou Arréridj 4-0

JS Kabylie - ES Ouargla 0-0 (JSK qualifié aux TAB).

Championnat amateur (Gr. Centre - 25e J)

Résultats :

CR Béni Thour - RC Boumerdès 1-0

IB Khmis El Khechna - MB Rouissat 1-0

JSD Jijel - IB Lakhdaria 1-0

JS Hai El Djabel -US Béni Douala 0-1

NARB Réghaia - RC Kouba 1-2

WR M'Sila - CRB Dar Beida 1-0

MC Mekhadma - US Oued Amizour 2-0

Exempt : USM Chéraga



Classement : Pts J

1. RC Kouba 46 23

--. US Béni Douala 46 23

3. US Oued-Amizour 43 24

--. WR M'Sila 43 23

5. NARB Réghaïa 32 23

6. JS Haï El Djabal 31 24

7. JSD Jijel 29 24

8. CRB Dar El Beïda 28 23

9. IB Lakhdaria 27 23

--. MC Mekhadema 27 22

11. MB Rouissat 26 23

--..CR Béni Thour 26 22

--. IBK El Khechna 26 24

14.RC Boumerdès 25 24

15. USM Chéraga 14 23