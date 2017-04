Ligue 1 : Le MO Béjaïa droit vers la Ligue 2

Le MO Béjaia a grillé son dernier joker dans la lutte pour le maintien en Ligue-1 algérienne de football après sa défaite à domicile face à l'O Médéa (2-1), vendredi pour le compte de la mise à jour du championnat, et se dirige droit vers la Ligue-deux ; une situation à laquelle l’entraîneur Abdelouahab Bousaada

s'attendait, a-t-il dit. "Nous avons préparé dans des conditions catastrophiques ce match, marquées par des absences dues aux blessures et des joueurs qui ne viennent pas s’entraîner, ajouter à cela le laisser-aller auquel est confronté le club. Résultat des courses : une défaite somme toute prévisible et une situation qui devient des plus compliquées", déclare le coach béjaoui. Bon dernier au classement avec 17 points, disposant encore d'un match en retard, le MOB aura besoin d'un miracle pour éviter un retour en Ligue-2 qu'il a quitté à l'issue de l'exercice 2014-2015 quand il avait réussi une accession historique en premier palier. Dans le club, on donne déjà l'impression d'avoir abdiqué, au point où l'équipe est depuis quelque temps livrée à elle même, ont déploré récemment les joueurs, avant que leur coach ne leur emboite le pas. "Pour réussir un objectif, il faut la mobilisation des moyens nécessaires, ce qui n'est pas le cas au MOB", regrette encore Bousaada, le quatrième entraineur à avoir pris les reines techniques des ''Crabes'' cette saison, après Nacer Sendjak, Youcef Bouzidi et Mohamed Henkouche. Le MOB, qui a réussi l'exploit d'atteindre la finale de la Coupe de la Confédération africaine en 2016 pour sa première participation internationale, avant de perdre face au TP Mazembe (RD Congo), a échoué dans son opération de sauvetage que le club ambitionnait de réaliser au cours de la deuxième partie de cet exercice. En huit rencontres, les gars de la vallée de la Soummam ont récolté seulement six points, d'une victoire et trois nuls, contre quatre défaites.