Coupe d’Algérie 2017 (seniors messieurs) : Les favoris au rendez-vous

L’ES Sétif, le MC Alger, le CR Belouizdad et l’USM Bel-Abbès sont les quatre demi-finalistes de la Coupe d’Algérie 2017 de football, où ils devront en découdre, les 15 et 22 avril, pour une place en finale.

Le MC Alger a été le dernier de ces quatre clubs à décrocher son billet pour les demi-finales, après avoir sorti la JS Kabylie aux tirs au but (3-1), en quarts de finale disputé samedi, au stade 5-Juillet (Alger). Ce Classico a été, en effet, relativement équilibré, et c'est en toute logique qu'il s'est soldé par un nul vierge à l'issue du temps réglementaire. Les deux clubs ont donc dû cependant continuer juqu’à la séance de tirs au but pour se départager, et dans cet exercice, le gardien mouloudéen, Faouzi Chaouchi a été déterminant, puisque c’est grace à ses trois arrêts que le doyen a été propulsé dans le dernier carré. Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'USM Bel-Abbès s'est également qualifiée pour ces demi-finales, en dominant le NA Hussein Dey, sur le score de quatre buts à zéro, au stade 16-Février 1956 de Sidi Bel-Abbès. Les Algérois avaient tenu bon pendant une bonne partie de la rencontre avant de s'incliner une première fois sur un penalty de Sofiane Balegh à la 70’ (1-0). Victime d'un carton rouge sur l'action du penalty, le capitaine, Ahmed Gasmi, a laissé son équipe à dix pour les vingt dernières minutes de la rencontre. Une supériorité numérique dont a pleinement profité l'USMBA, puisqu'Abdelkrim Zouari a réussi à corser l'addition à la 75’, avant qu'El Habib Bouguelmouna ne scelle définitivement la victoire des hommes de Cherif El Ouazzani, en signant un doublé aux 79’ et 84’. Le MCA et l'USMBA rejoignent ainsi l'Entente de Sétif et le Chabab de Belouizdad, les premiers à se qualifier pour ces demi-finales, vendredi, en battant respectivement l'US Tébessa (4-0) et le CA Bordj Bou Arréridj (2-1). L'Aigle Noir, solide leader de la Ligue-1 Mobilis n'avait fait qu'une bouchée de l'US Tébessa, sociétaire de la division Amateur, qu'il a facilement balayé (4-0), grâce notamment à un doublé de Ryad Keniche (3’ et 37’) ; Abdelkader Bedrane et Zakaria Haddouche ont signé les deux autres buts sétifiens, respectivement aux 46’ et 80’. Une grosse déception pour le petit poucet de l'épreuve, qui espérait faire au moins aussi bien que l'an dernier. Lors de la précédente édition, il avait atteint les demi-finales, avant de se faire éliminer par le MC Alger. De son côté, le Chabab était confronté à un adversaire plus coriace, puisque les Criquets du CABBA sont sociétaires de la Ligue-2 Mobilis et candidats au retour parmi l'élite. Avantagés par le terrain et le soutien du public, les Rouge et Blanc ont cependant réussi l'essentiel, en se qualifiant grâce à des buts de Hamia (2') et Yahia-Chérif (27'), alors que l'ancien Sétifien, Laïd Madouni, a réduit le score pour les Jaune et Noir, sur penalty à la 33e minute.

En demi-finale, le MC Alger recevra l'Entente de Sétif au moment où l'USM Bel-Abbès se déplacera chez le CR Belouizdad. Non concerné par une compétition continentale, le Chabab accueillera l'USMBA dès le 15 avril, dans son stade fétiche 20-Août 1955, alors que le doyen, qui est toujours en lice dans la coupe de la Confédération, devra attendre le 22 avril pour en découdre avec l'Aigle Noir.