Préparatifs de Ramadhan : Rôle de la mosquée zakat et solidarité

Pour pouvoir faire face aux diverses sollicitations du mois sacré de Ramadhan 2017, dans tous les domaines, Dr Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf, a réuni hier les principaux cadres de son département, les directeurs de wilaya ainsi que nombre d’imams à l’institut de formation Dar El Imam de Mohammadia (Alger). Objectif de cette conférence nationale, examen du bilan du ramadhan 2016 et débat sur les nombreux dispositifs à mettre en œuvre cette année, dans le cadre des préparatifs du mois sacré, attendu début juin prochain. A cette occasion, le ministre a prononcé une importante allocution dans laquelle il est revenu sur les principales préoccupations de son secteur, durant ce mois, notamment en exhortant l’ensemble des responsables de son département à redynamiser les activités de la mosquée, plaider la cause des pauvres et des nécessiteux auprès des bienfaiteurs, en matière de versement de la zakat, sans oublier de rappeler le devoir de solidarité envers son prochain, particulièrement durant le ramadhan. Abordant ensuite le volet important de la gestion des biens Wakf, M. Mohamed Aïssa a déploré les moyens éculés utilisés, adossés à la mentalité bureaucratique, avant d’appeler les cadres et responsables de son secteur à mettre en œuvre des méthodes modernes de gestion, en se référant aux encouragements rencontrés dans ce domaine. Le recouvrement des loyers d’une manière générale, joint à l’actualisation nécessaire et indispensable des loyers de nombreux biens Wakfs, ont été soulignés également par le ministre. Les crédits à taux d’intérêt zéro, accordés il y a quelques années par son département aux porteurs de projets parmi les jeunes diplômés chômeurs, avant d’être gelés par la suite, ont été abordés également par le ministre, lequel a saisi cette occasion pour annoncer leur retour prochainement, mais de manière étudiée, organisée et structurée, en souhaitant l’augmentation de cette aide de 50 à 100 millions de centimes.

Considérant le besoin de cette aide de la société, a indiqué le ministre, instruction a été donnée aux directeurs de wilaya de consacrer les remboursements effectués pour leur réinvestissement dans ce même cadre. Le ministre a ensuite porté son attention sur l’hygiène dans les mosquées, en exhortant les responsables de son secteur, les imams et les préposés aux mosquées, à prendre en charge ce volet important du cadre de vie de la société, particulièrement durant le Ramadhan, qui aura lieu au début de la saison estivale, notamment. Dans ce contexte, Dr Mohamed Aïssa a annoncé l’ouverture d’un concours national pour désigner les meilleurs imams du pays dans le domaine de la gestion des mosquées, la contribution dans la lutte contre l’exercice du monopole et la cupidité de certains commerçants à l’encontre des citoyens et enfin, en matière de diffusion de la culture de la rahma, de la solidarité et d'entraide durant le mois sacré de Ramadhan, notamment. D’autres points, ayant trait à la révision du système d’enseignement coranique, la nécessité de l’encadrement de la mosquée pour lui permettre de jouer un rôle sur les réseaux sociaux, la promotion du rôle du secteur des affaires religieuses dans l’édition du Coran et du livre religieux, le renforcement du dialogue et de la communication entre les imams et les directions de wilayas notamment, seront également soumis à débat durant cette rencontre nationale.

Mourad A.