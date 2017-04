Prise en charge des handicapés : Fabrication d’équipements artificiels à Oran

La clinique spécialisée en orthopédie et en rééducation fonctionnelle des victimes d’accidents du travail de Misserghine (Oran) sera bientôt dotée d’un bras robotisé assisté par ordinateur pour la conception et la fabrication d’organes artificiels, a-t-on appris auprès de cet établissement de santé publique.

Cet appareil doté d’une technologie de pointe, de fabrication algérienne, sera utilisé dans la conception et la fabrication d’équipements artificiels, notamment les orthèses, les attèles et les corsets, afin de prendre en charge les handicapés, particulièrement ceux atteints de scoliose, a-t-on appris de cette clinique qui dépend de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) des salariés. Cet équipement dépend de programmes informatiques dans la conception et la fabrication des organes artificiels et permet de gagner du temps et d’augmenter la quantité des produits.

A titre indicatif, cet appareil peut fabriquer au moins 15 corsets par semaine, alors que l’établissement ne pouvait produire, jusque-là, qu’un seul corset par semaine, indique la même source. La clinique, qui prend en charge les handicapés moteurs, a équipé, l’année dernière, 53 enfants handicapés moteurs en organes artificiels et a offert quelque 5.324 séances de rééducation fonctionnelle à 72 handicapés, selon des statistiques de l’établissement. (APS)