Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical : Près de 400 firmes attendues

Près de 400 firmes ont confirmé leur participation à la 20e édition du Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical. Ces sociétés spécialisées sont implantées dans 28 pays, dont l’Algérie, qui compte la plus forte participation dans cette manifestation économique avec 88 entreprises exposantes, a précisé Mustapha Chaouch, fondateur du SIMEM et consultant auprès de l’agence organisatrice, lors d’une conférence de presse consacrée à la nouvelle édition du Salon. La participation nationale est suivie dans ce cadre de la Chine (61 firmes), l’Italie (32), l’Allemagne (28), la France (26), les Etats-Unis (23), la Turquie (20), l’Espagne (15), la Corée du Sud (13), le Japon (9), l’Autriche (5), l’Inde (5), l’Angleterre (4), la Belgique (4), la Suisse (4), le Brésil (3), Taïwan (3), le Pakistan (2), les Pays-Bas (2). Neuf autres pays sont représentés chacun par une entreprise, à savoir l’Argentine, le Canada, l’Egypte, la Hongrie, le Liban, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, et la Tunisie. « Le niveau de participation à cette nouvelle édition vaut quasiment le double de celui enregistré lors de la précédente », a relevé M. Chaouch en se félicitant de l’intérêt croissant des professionnels de la santé pour cette rencontre annuelle.

« Le SIMEM, qui est organisé sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a pour vocation de faire découvrir les équipements, les produits, les services des firmes participantes ainsi que les dernières innovations biomédicales et techno-médicales », a-t-il rappelé.

Les programmes de développement menés dans le secteur de la santé au niveau de différentes wilayas, seront aussi mis en relief à la faveur de la participation des directions de la santé de Bechar, d’Oran et de Tiaret. « Avec une surface d’exposition presque doublée par rapport à l’an dernier, le Salon présente aux visiteurs les précieux alliés du praticien : imagerie médicale, équipements et produits pour laboratoire d’analyses, équipements de chirurgie, instrumentation, appareils de mesures, hygiène hospitalière et traitement des déchets hospitaliers, orthopédie, prothèses auditives et services divers (maintenance d’équipements, logiciels spécialisés, bases de données et annuaires médicaux, consulting, édition...) », a expliqué M. Chaouch. Cette édition est également marquée par la présence en force du secteur dentaire, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’en plus des équipements et produits exposés, une série de communications sera consacrée à cette spécialité. « Le mobilier médical, de fabrication nationale ou d’importation, n’est pas en reste. Une large gamme en sera exposée au SIMEM pour répondre aux besoins variés de renouvellement ou d’équipement de nouveaux projets d’hôpitaux et de cliniques », a-t-il fait valoir. L’accès à ce Salon, organisé par l’agence de communication événementielle « Krizalid’Or », basée à Oran, est réservé exclusivement aux professionnels du secteur et aux étudiants des filières santé en visite encadrée par les enseignants, a-t-on indiqué. (APS)