Equipements hospitaliers : Priorité aux investisseurs

«De nouvelles mesures sont envisagées pour l'encouragement de la production nationale et l'homologation des équipements hospitaliers commercialisés en Algérie», a indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, dans un message lu en son nom, hier à Oran, par les organisateurs du 20e Salon international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (SIMEM-2017).

Dans sa lettre adressée aux organisateurs du SIMEM, prévu du 12 au 15 avril au Centre des conventions Mohamed-Benahmed, le ministre a évoqué des "mesures incitatives au profit des fabricants locaux" et "la mise en place d’un cadre préférentiel en faveur de ceux qui investissent dans le montage en Algérie". "Au regard du potentiel de l’industrie locale, notamment pour ce qui concerne le mobilier médical, la mécanique de précision et l’électronique, nous pensons qu’il serait opportun de se préparer à de nouvelles mesures", a précisé M. Boudiaf. Le ministre a relevé, dans ce cadre, que la taille du marché algérien offre "des garanties et des opportunités réelles et sans commune mesure avec des marchés nettement plus petits où certains équipementiers ont investi et d’où ils veulent nous exporter leur production". "Nous n’acceptons plus cette situation et nous le disons clairement : celui qui investit en Algérie aura le marché", a-t-il signalé. Pour le ministre, le SIMEM 2017 donne également "la pleine mesure du travail à accomplir dans le domaine de l’homologation ainsi que de la mise en place d’un système de normalisation et de certification de manière à s’assurer à ce que les équipements hospitaliers commercialisés en Algérie soient conformes aux meilleurs standards et offrent toutes les garanties de sécurité et de performance". La tenue de cette 20e édition du SIMEM constitue, a-t-il estimé, "une halte privilégiée pour faire le point sur un certain nombre d’éléments", permettant "en premier lieu d’avoir une idée sur les progrès accomplis et les innovations réalisées dans le domaine des équipements hospitaliers à travers le monde". "L’équipement hospitalier est en effet en constante évolution et fait appel de plus en plus à des technologies de pointe qui nous interpellent pour au moins deux raisons : la nécessité de veiller à ce que les équipements acquis bénéficient d’un accompagnement solide en matière de maintenance et l’obligation de veiller à ce que la formation dans les sciences de la santé soit adaptée à l’utilisation des nouvelles technologies pour ne pas créer un hiatus préjudiciable à plus d’un titre", a observé le ministre. Cette 20e édition se tient à "un moment charnière de notre histoire, un moment caractérisé par l’émergence d’un nouveau modèle de développement hors hydrocarbures (...) basé sur la diversification et la substitution à l’importation", a fait valoir M. Boudiaf.

Le mot du ministre a été communiqué par Mustapha Chaouch, fondateur du SIMEM et consultant auprès de l'agence organisatrice, lors d'une conférence de presse consacrée à la nouvelle édition du Salon qui verra la participation de près de 400 firmes de 28 pays, dont l'Algérie est présente en force avec 88 sociétés. (APS)