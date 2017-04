Journée de « la terre et de la résistance » en Palestine, M. Louaï Aïssa : « Nous avons besoin d’une position arabe forte »

L’ambassadeur de Palestine à Alger, Louai Aïssa, a réaffirmé, hier, que la Palestine a besoin plus que jamais d’une position forte des pays arabes face au colonisateur sioniste qui bafoue jour et nuit la terre palestinienne.

A l’occasion de la commémoration de la journée de la Terre, organisée au siège de l’ambassade de Palestine à Alger, en présence du secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens, Mohamed Alioui et du commandant général des Scouts musulmans (SMA), Mohamed Bouallag ainsi que des représentants de différentes associations de femmes et des étudiants, le diplomate a tenu à préciser : « Nous continuons notre combat contre les sionistes malgré la situation actuelle dans une région déstabilisée qui n’est pas favorable à la cause palestinienne », malgré cela « nous persistons à hisser le drapeau de la révolution, car nous avons un projet », c’est pourquoi il est nécessaire d’être « uni » face au colonisateur.

Dans ce cadre, l’ambassadeur a salué la position constante de l’Algérie vis-à-vis la cause palestinienne en différentes étapes traversées après le recouvrement de la souveraineté nationale en juillet 1962 passant par la décennie noire.

« L’Algérie n’a pas abandonné son soutien, moral et concret, à la cause palestinienne ».

Après avoir rappelé que la Palestine est le lieu où nous nous réunissons et non pas où nous nous mettons en désaccord, le diplomate a réitéré : « Nous tenons notre promesse jusqu’à ce que nous réaliserons notre objectif et notre seul ennemi est le pouvoir sioniste ».

Louai Aïssa a apprécié la position de l’Algérie durant la dernière réunion de la Ligue arabe tenue à la mer Morte en Jordanie

Il a salué le discours du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, prononcé par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, notamment en ce qui concerne l’évolution de la cause palestinienne à l’échelle internationale, il rappellera que « la Palestine est la solution qui détermine le destin de la nation arabe ».

Hamza Hichem