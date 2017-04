Réforme du système des retraites : Déterminer les métiers pénibles

Installée il y a quelques mois par l'UGTA, l’Union générale des travailleurs algériens, dans le cadre du projet de loi relatif à la retraite, la commission nationale chargée de déterminer les métiers à haute pénibilité peine à donner son avis sur la question et à rendre public la liste des métiers bénéficiaires et, par ricochet, devant être éligibles à la retraite anticipée.

Très attendue par l’ensemble des travailleurs algériens, tous secteurs d’activité confondus, cette structure semble donc patiner, ce qui a poussé les pouvoirs publics à songer par le biais du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à une seconde commission qui sera constituée de médecins et d’experts, appelés à définir le critère médical et scientifique des métiers pénibles et, par la même, à statuer définitivement sur les bénéficiaires de cette disposition lesquels ne seront pas contraints d’attendre jusqu’à 60 ans pour partir en retraite s’ils auront cumulé le nombre d’années exigé.

Des sources concordantes parlent à ce propos de l’échéance du mois sacré de Ramadhan comme délai maximum fixé à cette nouvelle commission pour se prononcer définitivement. Le département d’El Ghazi qui insiste à ce sujet sur la nécessité de faire preuve de « bon sens » espère par cette démarche en finir une fois pour toute avec cette question d’autant plus que depuis l’annonce faite par le gouvernement de faire bénéficier les travailleurs exerçant les métiers pénible à un départ à la retraite sans condition d'âge, l’on assiste à un véritable coup de force émanant de tous les secteurs et de toutes les spécialités. Chacun y va de son propre argument pour autoproclamer son métier dans la catégorie du « champion » de la pénibilité.

D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’a été retardé le travail de la 1re commission pour donner ses conclusions. Cependant, on sait d’ores et déjà que certains métiers sont assurés de figurer dans cette liste tant désirée. On pense notamment aux travailleurs des mines, des chemins de fer, des hauts fourneaux ou encore les forages pétroliers. Ce qui est certain, c’est que la commission en question va mettre de côté les sentiments et ne tiendra compte que des critères scientifiques et médicaux qui confirmeront si tel métier est réellement pénible et met en péril la santé du travailleur. Que les emplois en question présentent des conditions particulières de nuisance.

Il faut savoir qu’en tant que partenaire social, la Centrale syndicale a été associée par le gouvernement en vue de recenser et d’identifier les métiers pénibles dont la mission de définition échoit au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

La première commission qui compte plus d'une trentaine de membres représentant les fédérations de l'UGTA, des médecins et des experts a été installée en novembre dernier dans le but de recevoir des propositions liées aux métiers à haute pénibilité et, depuis, elle a effectué des visites sur les lieux du travail pour se rassurer des postes définis à haute pénibilité. De l’aveu même de ses membres, le travail que cette commission eu à mener est qualifié de « laborieux ».

A noter que la décision prise par le gouvernement de supprimer la retraite proportionnelle est motivée par le souci de préserver les équilibres financiers de la caisse de retraite mais aussi de garantir sa pérennité pour les générations futures. Cette réforme vise à revenir à l'âge légal de départ à la retraite, fixée par la loi, et à abroger l'ordonnance 97-13 relative la retraite sans condition d'âge et à la retraite proportionnelle. A cet effet, le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, prévoit essentiellement cinq mesures phares. Il s'agit, notamment, du maintien de l'âge minimum de la retraite à 60 ans et de maintien de la possibilité de départ à la retraite de la femme travailleuse à sa demande dès 55 ans. Les travailleurs dans des postes de travail à haute pénibilité pourront bénéficier de la retraite avant l'âge de 60 ans.

S. A. M.