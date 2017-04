Législatives du 4 mai, Processus électoral : Le rôle primordial des magistrats

Le président du Syndicat des magistrats, Djamel Laidouni, a affirmé, hier, que «les magistrats ont un rôle primordial dans le processus électoral», soulignant, dans le même ordre d’idées, que les prochaines élections législatives représentent une nouvelle opportunité pour les magistrats afin de démontrer leur engagement à servir leur société et leur pays.

M. Laidouni qui s’exprimait face à la presse en marge de la réunion ordinaire du Conseil national du syndicat, a déclaré que « les prochaines élections législatives sont une occasion pour nous les magistrats à même de démontrer encore une fois, le rôle que nous avons accompli durant les précédents rendez-vous électoraux », ajoutant que les magistrats connaissent « leur mission et possèdent une expérience dans ce domaine ».

Après avoir rappelé que les magistrats ont toujours été présents et dans toutes les étapes et les circonstances que vit le pays, leur représentant a précisé que « le processus électoral, est régi par des lois que tout le monde devait de respecter, et c’est cela en fait, ce qui fait des élections transparentes ». Il a expliqué que le rôle des magistrats se fait à travers la haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), créée dans le cadre de la dernière révision constitutionnelle, ou à travers les commissions locales de supervision du processus électoral, ou même à travers le conseil constitutionnel qui annonce les résultats définitifs des élections. M. Laidouni a évoqué dans le détail, lors de son intervention, toutes les réformes qu’a connues le secteur de la justice durant les dernières années, notamment celle, inédite, concernant la dernière révision constitutionnelle, qui a consacré le droit du citoyen au double degré de juridiction dans les tribunaux criminels, consolidé l’indépendance de la justice, en plus des acquis apportés dans le domaine de la détention provisoire.

Il a rappelé également que « les prérogatives du pouvoir judiciaire et des magistrats s'inspirent de la Constitution et des lois de la République. Se conformer à la légalité juridique à travers la justice concernant toutes les questions fondamentales et décisives, reste le seul moyen d'imposer la suprématie de la loi, d'éviter les dépassements et dérapages et de réaliser l'égalité de tous devant la loi ».

D'autre part, M. Laidouni a affirmé que le syndicat que son instance n'a de cesse d’œuvrer à la consécration des principes de l'Etat de droit et à l'indépendance du pouvoir judiciaire

De ce fait, la Haute instance indépendante de surveillance des élections instituée conformément à l'article 194 de la Constitution s’est inscrite dans ce sillage. Elle est composée, rappelle-t-on, de 410 membres dont la moitié sont des magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et le reste est constitué de compétences nationales issues de la société civile. Ces magistrats sont nommés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et proposés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). « Les magistrats, de par leur qualité de membre à la HIISE, doivent prendre conscience de la valeur et des dimensions de la responsabilité historique qui leur incombe », a déclaré le ministre de la Justice, garde des Sceaux. M. Tayeb Louh, avait appelé « les membres du parquet à se préparer pour cet important événement et à jouer pleinement leur rôle en luttant contre toute atteinte au processus électoral et en appliquant la loi pour préserver les acquis réalisés en matière d'ancrage de la société de liberté et d'égalité et d'appui à la démocratie, à la transparence, à la régularité et à l'impartialité ». « Ces échéances seront exceptionnelles et constitueront une étape importante dans l'édification politique, démocratique et institutionnelle. Elles font suite à un processus de réforme initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika depuis 2011 ». Les prochaines législatives interviendront après la dernière révision constitutionnelle, qui « prend en compte tous les principes ainsi que toutes les mesures préventives politiques, institutionnelles et juridiques garantissant toutes les conditions de transparence, de régularité et d’impartialité ».

Il y a lieu de souligner à la fin, qu’un hommage particulièrement émouvant, a été rendu à deux magistrats admis récemment à la retraite.

Salima Ettouahria