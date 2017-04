Egalité des genres et citoyenneté mondiale dans la communication : Ancrer l’esprit d’initiative

Le directeur de la rédaction du quotidien l’Expression, Brahim Takheroubt et la journaliste et réalisatrice, Badra Hafiane ont insisté sur la nécessité d’ancrer l’esprit d’initiative chez le citoyen algérien, car « nous pourrons tous être un élément actif » au sein de notre société et de notre entourage en particulier. Dans le cadre d’ un atelier sur « la promotion de l’égalité des genres et de la citoyenneté mondiale dans le domaine de la communication » qui s’est déroulé au siège de la commission nationale pour l’Education, la Science et la culture à Alger, en présence des différents représentants de la société civile, Mme Badra Hafiane a mis en exergue « la citoyenneté mondiale » en tant que facteur permettant de « s’interconnecter » avec autrui, d’autant plus que les réseaux sociaux « encouragent ce genre de communication collective », sans oublier aussi le rôle des médias et du journaliste qui « restent un vecteur » important pour inciter le citoyen à l’acte civique afin de mettre un terme aux actes qui dénaturent notre identité. Pour sa part, M. Brahim Takheroubt a attiré l’attention sur l’importance d’être attentif aux préoccupations des jeunes qui se sentent marginalisés, car « le libre exercice est un devoir et un droit ».



La communication reflet de la société



Pour les différents intervenants, la communication est un élément clé dans la promotion et la mise en œuvre de l’égalité des genres et de la citoyenneté mondiale. En effet, elle constitue le vecteur fondamental de la mise en forme médiatique, de la diffusion et de la propagation des idées, des faits et des événements qui promeuvent ces deux concepts et leurs acteurs sociaux, politiques et institutionnels, qu’ils soient des individus, des groupes, des courants ou des organismes. Dans cette perspective, la communication est vue comme un instrument, un outil au service de concepts.

Par ailleurs, et de manière toute aussi importante, la communication est aussi, dans les choix et les valeurs qui président à sa pratique et donc un domaine particulièrement important de l’illustration de la mise en œuvre et de la défense de l’égalité des genres et de la citoyenneté mondiale.

Hamza Hichem