M. Abdelmadjid Menasra, Tête de liste d’Alger de l’Alliance MSP : « remporter 40% de sièges à Alger »

«Notre ambition est de remporter 15 sièges au niveau de la circonscription électorale d’Alger, soit un taux de 40%», a révélé hier, M. Abdelmadjid Menasra, tête de liste d’Alger de l’Alliance Mouvement de la Société pour la Paix.

M. Abdelmadjid Menasra qui s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre de wilaya regroupant les instances électorales communale de l’alliance du MSP et consacrée à l’annonce de la composante de la liste d’Alger, a souligné que cette grande ambition est en fait, justifiée par « l’importance du mouvement» dont le cadre organisationnel s’étend à travers les différentes régions du pays et ce, depuis plusieurs années, faisant remarquer à cet égard que c’est depuis pas moins de 26 années que le MSP milite en toute légalité. Cela dit, le parti, poursuit M. Menasra, « compte autant d’années dans la clandestinité». «Notre grande ambition est fondée, également, sur la qualité des membres des listes qui sont, tous, compétents et intègres», ajoute l’orateur.

Enumérant les qualités de la liste d’Alger, composée de 37 militants, il affirme qu’il s’agit d’une liste « unificatrice et rassembleuse entre le Front du Changement et le MSP et dont les membres, issues des quatre coins de la capitale, sont dotées de compétences avérées et d’expérience ».

La grande ambition est motivée en troisième lieu par le fait que « les prochaines échéances électorales constituent une opportunité réelle pour opérer un changement démocratique à même de préserver les acquis, et à leur tête, la paix et la stabilité ».

L’allocution de M. Menasra avait été précédée, il faut le dire, par l’annonce des noms et fonctions des 15 premiers membres de la liste d’Alger, à l’image notamment de M. Ahmed Cherifi, parlementaire, Mme Malek Louisa, biologiste, M. Ahmed Bourmad, élu à Bab Ezzouar, M. Bouzouaoui, ancien parlementaire, Mme Djabaili Rabéa, avocate, M. Mostefaoui Ali, universitaire et élu et et M. Belkacem Mohamed Saci, élu à l’APC de Birkhadem. Remarque importante à retenir, par ailleurs, Mme Louisa Malek, membre de la liste d’Alger, a présenté lors de cette réunion, un discours en Tamazight, au cours duquel il sera mis l’accent sur le rôle et toute l’importance de la femme dans notre société. Elle a souligné également que « c’est à travers la femme algérienne qui a consenti jusqu’au sacrifice suprême pour notre pays que passent les cultures et les coutumes de la société ». M. Menasra a indiqué que les élections du 4 mai prochain sont « une occasion pour apporter les vraies solutions et faire sortir le pays de la crise », ajoutant que les prochaines échéances « sont une occasion pour renouveler l'élite politique ». Pour rappel, lors d'une récente conférence de presse animée au siège du parti, il a été annoncé que le MSP participera aux législatives du 4 mai prochain, avec 52 listes de candidatures. M. Abderrezak Mokri, président de cette formation, avait alors indiqué que le MSP participerait à travers les 48 wilayas du pays et 4 circonscriptions électorales à l'étranger. Pour ce qui est de l'élément féminin constituant les listes du parti, M. Mokri a souligné que le taux dépassait les 40%, "ce qui reflète la place importante qu'occupe la femme au sein du parti". Dans ce contexte, M. Mokri avait précisé que « la catégorie des jeunes constitue le pourcentage le plus élevé des listes du mouvement, dont le taux atteint 65%, ce qui traduit la volonté du parti à donner des opportunités pour cette frange vitale de la société ».

Il a estimé que « le passage de l'économie de la rente à celle de l'économie productive est le seul moyen de délivrer le pays de la crise », appelant « à encourager la création d'entreprises productrices ». Il mettra en avant le fait que le peuple « à choisir ceux qui reflètent la volonté du peuple ». « Le boycott auquel appellent certains ne servira pas les intérêts du pays et l'avenir des partis politiques », a-t-il assuré.

M. Mokri avait également lors de cette récente rencontre, appelé les citoyens à participer massivement au vote, soulignant à que « l'important pour le mouvement est d'organiser des élections transparentes et honnêtes, indépendamment des résultats que le mouvement aura obtenus ». A relever, enfin, le MSP participera aux échéances du 4 mai prochain, dans le cadre d'une alliance avec le Front du changement (FC), présidé par M. Abdelmadjid Menasra, qui est en-tête de la liste de l'alliance dans la wilaya d'Alger.

Soraya Guemmouri