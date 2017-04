A une semaine du début de la campagne électorale : Les partis appellent à une participation massive

A une semaine du début de la campagne électorale des législatives du 4 mai, les partis politiques redoublent d’activités et de présence sur le terrain pour présenter leurs programmes mais aussi pour appeler les citoyens à aller voter. C’est le cas d’Ennahda dont le secrétaire général appelle depuis Chlef à une participation « massive » à ce scrutin et estime que l’acte de voter consacre le droit du citoyen dans la « prise de la décision » politique.

Mohamed Douibi a affirmé en effet le citoyen est le « facteur principal » de l’équation politique, impliquant également, selon lui, le pouvoir et les partis politiques et invité les Algériens à voter en force. « Nous voulons que la vie politique en Algérie soit fondée sur la volonté libre des citoyens. Ces élections pourront constituer une opportunité pour l’Algérie afin d’entamer une nouvelle relance, garante des besoins du pays et des citoyens à condition que cette relance soit accompagnée par une volonté politique de la part du pouvoir », a-t-il considéré non sans évoquer l’alliance scellée par son mouvement avec deux autres formations, en l’occurrence le PLJ et El Bina. « Cela a été dicté par notre conviction que c’est le citoyen qui changera la carte politique en Algérie », a-t-il ajouté en exprimant le souhait que ces élections soient « libres » et « transparentes ».

L’imitant, le SG du mouvement El Bina, Mohamed Mekhanek, a estimé que cette alliance est motivée par la nécessité de « fédérer » l’énergie émanant des enfants du peuple et de leur offrir un projet « consensuel » et soutenu que la clé de sortie de la crise est dans « l’unité » autour des fondements de l’identité algérienne, qui sont la langue, la religion et le pays. L’autre parti islamiste qui affiche clairement ses ambitions n’est autre que le mouvement El Islah. Son président Filali Ghouini était à M’sila hier pour rencontrer les militants de sa formation. « La campagne électorale doit œuvrer à convaincre le peuple algérien à se diriger en grand nombre aux urnes pour choisir librement ses représentants », a-t-il indiqué en assurant qu’une participation massive à ce scrutin « garantira » la « crédibilité » des élections et « dissuadera » toute velléité de « porter atteinte » à l’opération électorale par la fraude ou toute forme d’influence des électeurs.

Le président du mouvement El Islah soutient qu’une participation massive aux législatives fera sortir une Assemblée formée de « compétences » aptes à contribuer à « apporter des solutions » à la situation que vit le pays actuellement et affirme que la campagne électorale de son parti s’articulera autour de la « consolidation » de la réconciliation nationale, la préservation de la patrie, de la paix et de la stabilité.

A Bouira, le secrétaire général du parti de la Voie Authentique, une formation peu connue sur la scène politique, qualifie l’appel au boycott lancé par certains partis politiques de « trahison » envers la nation et le peuple algérien et assure que le boycott « ne mènera pas au changement ».

Abderrahmane Sellam invite à cette occasion les citoyens à une participation « massive » au vote pour « tenter d’apporter le changement et les solutions nécessaires aux problèmes auxquels font face les Algériens ». « Le citoyen doit exprimer sa voie et donner son avis pour permettre à tout le monde de participer à la prise de décision pour l’avenir du pays », a-t-il souligné

Pour sa part, le Front national algérien (FNA), a affirmé par la voix de son président, M. Moussa Touati, que son parti participera aux législatives du 4 mai avec 680 candidats répartis sur 33 listes au niveau national et une liste concernant la communauté algérienne établie en France.

S'exprimant en marge de la réunion tenue au siège du parti avec les têtes de liste et directeurs de campagne électorale, M. Touati a annoncé la composante des candidats qui animeront la campagne électorale, dont l'âge varie entre 25 et 50 ans, relevant également que 4 femmes étaient têtes de liste au sein du parti ainsi que la liste de la wilaya de Chlef, composée essentiellement de 16 femmes dont l'âge ne dépasse pas 32 ans, toutes diplômés universitaires.

M. Touati a mis l'accent sur l'impératif de "se conformer au programme et à la charte du parti qui ne peut être changé", appelant les Algériens à "participer massivement aux prochaines échéances électorales".

Sidi Bel-Abbès

21 partis en lice



21 formations sont en lice après l’examen approfondi des dossiers et le rejet des candidatures de trois prétendantes à savoir le FNLA, le MNTA et l’alliance Nahda-Adala-Bina pour non-respect des règles régissant les parrainages en vue d’arracher les 8 sièges à pourvoir au compte de la wilaya. 21 formations sont sommées de se déployer et de sillonner le territoire des circonscriptions pour convaincre les 455.918 électeurs définis au titre de l’opération de la révision du fichier électoral. Le travail de proximité et de sensibilisation a été déjà entamé par les candidats qui font valoir souvent des arguments autres que ceux contenus dans le programme de leurs partis. Toujours est-il que la cadence s’accélère pour conditionner une population jusque-là à l’écoute.

30% des femmes sur les 231 candidats retenus, figurent dans les listes pour mobiliser la masse féminine très présente sur la scène locale à travers un mouvement associatif actif. Une manière d’attribuer une certaine intensité à cette consultation et de suppléer aux éventuelles défaillances dans le choix, parfois contesté, des partis. L’absence de véritables locomotives handicapent ces partis, dont le FLN, le RND, le MSP. L’autre observation concerne dans une certaine mesure la non-représentativité de la commune du chef-lieu.

Les formations en course partent en fait à chances égales pour tenter de convaincre l’électorat local et s’inscrire dans la vision d’une wilaya en mutation, préoccupée par la relance de l’investissement productif après un travail consacré à l’ équipement, à l’instauration d’une infrastructure de base et à la mise à niveau de tous les secteurs d’activité. Le débat à engager lors de la campagne électorale doit impérativement se concentrer sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour une telle alternative et les mécanismes à développer pour le rétablissement de la confiance entre élu et électeur et une adhésion totale autour des objectifs à atteindre.

C’est le défi à relever par les candidats ou les formations politiques appelés à s’inscrire dans l’option de la croissance et à en finir avec les promesses.

