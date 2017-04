Législatives du 4 mai, M. Derbal : Respect des lois Rôle des magistrats : au service du pays

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a appelé au respect des lois pour la réussite des élections. Il a réaffirmé la détermination de l’État à organiser «des élections propres, dans la sérénité et le respect des lois de la République», tout en relevant que tout rendez-vous électoral est aussi «tributaire de la participation des citoyens».

Intervenant en marge d'une réunion des coordinateurs des commissions des wilayas de son Instance, M. Derbal a insisté sur la neutralité et l'objectivité dans la surveillance du scrutin. « J’insiste sur la neutralité car c'est une responsabilité très lourde », a-t-il souligné. « Je suis un allié de tous les partis politiques et de tout le monde », a insisté Abdelouahab Derbal qui rappelle que la mission de la Haute instance est plus noble et vise la légitimité des élections. Elle reste indépendante dans ses actions. Ses déclarations montrent bien que la conduite d’un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non pour que l’Algérie continue d’avancer sur la voie de la stabilisation.

Dans ce sillage, M. Derbal a rappelé la conjoncture nationale, régionale et internationale, dans laquelle se tiennent les élections. Ainsi, il a appelé à être vigilant et sérieux et ce dans l'intérêt de l'Algérie. D'ailleurs il a invité les journalistes et les représentants des partis à ne pas se focaliser sur les petits problèmes de l’instance qu’il préside. Sur ce sujet, il dira que les membres de la Haute instance qui se sont portés candidats aux législatives du 4 mai en ont été éloignés.

M. Derbal avait également donné une série de directives affirmant que la HIISE « est un allié naturel de toute partie qui veut concourir à un processus électoral régulier », qu'il s'agisse de l'Administration ou des partis politiques. Il a appelé à « ne pas exploiter la qualité de membre de l'Instance à des fins personnelles, au service d'un parti ou au profit de certaines idéologies ».

Aussi, la HIISE est, très vite, devenue « une référence pour tous les partenaires du processus électoral et un refuge aussi bien pour les candidats que pour les représentants des partis et des listes indépendantes », ce qui constitue un « indicateur positif » de son bon fonctionnement, a-t-il ajouté tout en se félicitant de la manière dont cette instance gère les saisines et les plaintes déposées par les candidats et les partis. Les saisines et les plaintes ont été traitées « légalement en veillant à faire la distinction entre celles qui s'articulent autour de la régularité des procédures légales et celles motivées par l'engouement irréfléchi à la candidature ».

D'autre part, M. Derbal a appelé à élargir le champ d'interaction avec les médias pour « inculquer la culture du dialogue serein et responsable loin du sensationnel ».



La transparence une affaire collective



De ce fait, M. Derbal a indiqué à maintes reprises, que la garantie de la transparence des élections ne dépendait pas seulement de son organisme, mais que cela relevait, également, des partis, du gouvernement, des médias et de la société civile. « Nous faisons partie de cette composante. Nous allons défendre la propreté des élections, en appliquant la loi et en faisant barrage à toutes les personnes qui voudraient être élues par tous les moyens ».

M. Derbal a observé qu'à l'occasion de ces joutes électorales, la HIISE allait essayer de bâtir les "fondations d'une élection transparente pour une démocratie qui dure dans le pays".

Questionné sur les soupçons de fraude brandis déjà par certains partis, M. Derbal a observé qu'il y avait "beaucoup de murmure" sur les fraudes des candidatures notamment, ajoutant que son Instance n'avait pas été beaucoup saisie à ce sujet. "Nous avons eu deux à trois cas sur des fraudes sur les candidatures, mais les personnes (impliquées) ont été appréhendées et incarcérées, a-t-il dit, relevant que "tout le monde peut nous saisir".

M. Derbal a assuré, dans ce sillage, que son instance ne subirait "d'influence" d'aucune partie, "ni parti politique ou autorité", ajoutant qu'il comptait travailler "doucement mais sûrement ». S'agissant de la collaboration avec l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), il a assuré que son instance et l'ARAV avaient établi une coordination des efforts pour éviter justement "des dérives" dans les médias.

Concernant la neutralité de l'administration, M. Derbal a rassuré sur "l'engagement" du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales à l'assurer.

M. Derbal a rappelé également que les observateurs de la Ligue arabe sont déjà en Algérie et que ceux de l'Union africaine, de la Coopération islamique et de l'Union européenne ont donné leur accord.

Par ailleurs, et pour ce qui concerne l’enrichissement constitutionnel, il y a lieu de préciser, que les prochaines élections seront les premières à se tenir après l’entrée en vigueur de la Constitution amendée ainsi que les révisions apportées aux lois régissant le régime électoral. Il s’agit notamment de la mise en place d’une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

Ce nouveau mécanisme de supervision institué à la faveur de la révision de la Constitution de 2016, est composé du président et de 410 membres, nommés à parité par le Président de la République, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et de compétences indépendantes, choisies parmi la société civile.

Kafia Ait Allouache