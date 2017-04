M. Sellal à El-Oued : « Les indicateurs macroéconomiques sont maîtrisés »

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

«Je suis convaincu que les élections de mai prochain seront le couronnement du processus de consolidation de la stabilité du pays et de la confirmation de ses choix démocratiques.»

Le propos est du Premier ministre qui s’est exprimé lors de sa rencontre avec les membres de la société civile de la wilaya d’El-Oued où il s’est rendu hier dans le cadre d’une visite de travail s’inscrivant dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du programme du Président de la République. « Les prochaines législatives se tiendront en vertu de nouvelles dispositions constitutionnelles garantissant leur crédibilité et leur transparence absolue », a encore ajouté le Premier ministre. Sur un autre volet, le Premier ministre, qui a assuré que le gouvernement a toujours favorisé l’option du dialogue avec la société, a également mis l'accent sur le fait que l’Etat « est aussi tenu d’informer et d’expliquer aux citoyens les mutations profondes enregistrées, notamment au point de vue économique grâce à l’évolution continue des technologies de l’information et de la communications ». Dans son allocution, M. Sellal ne manquera pas par ailleurs de mettre l’accent sur les progrès très significatifs en développement local enregistrés dans cette wilaya, grâce à l’application du programme du Président de la République. Ce sont là des acquis qu’il y a lieu de favoriser davantage à l’avenir, a encore indiqué le Premier ministre tout en assurant de la nécessité d’une diversification économique compétitive et créatrice de richesse. « Nous sommes tenus, non pas uniquement de promouvoir notre produit local dans divers domaines d’activité mais aussi de favoriser son exportation », dira M. Sellal. « On ne doit pas aller seulement vers les cimenteries, le montage automobile, la sidérurgie et les minoteries. Il y a lieu de mettre en place une base industrielle des plus productives », a-t-il dit. Et d’ajouter : « Nous faisons face une conjoncture difficile marquée par l’amenuisement de la finance publique. De ce fait, diversifier notre économie signifie aussi la nécessité de créer de la richesse et de la valeur ajoutée dans des secteurs qui sont, jusque-là, incapables, de satisfaire la demande nationale ». Dans la même optique, le Premier ministre a aussi expliqué que « les mesures décidées par le gouvernement en matière de rationalisation de la dépense publique obéissent à l’idée d’avoir une meilleure maîtrise du commerce international en vue de préserver, d’une part les grands équilibres budgétaires de l’Etat et, d’autre part, protéger le pouvoir d’achat des citoyens ». M. Sellal ne manquera pas de rassurer sur la poursuite de la réalisation des programmes inscrits, aussi bien dans le domaine du logement, celui de la santé, que dans le secteur de l’Education. Il a également mis en évidence la stabilité du pays et sa sécurité, notamment au niveau des régions frontalières et ce, grâce « aux orientations judicieuses du Président de la République. Nous demeurons éternellement fidèles au serment de la génération de Novembre 54 qui a sacrifié sa vie pour une République démocratique, sociale, et souveraine dans le cadre des principes de l’islam, de l’arabité et de l’amazighité. Nous restons attachés à notre indépendance et nous sommes solidaires avec les catégories vulnérable ».



« Nous sommes fiers des agriculteurs d’El-Oued »



A l’entame de sa visite le Premier ministre, qui a inspecté l’exploitation agricole des frères Messaoudi de la commune de Sidi Aoun, a très vite affiché sa satisfaction au sujet du rythme de production qu’enregistre le secteur de l’agriculture dans la wilaya d’El-Oued. Il a même qualifié cette wilaya « de meilleure en Algérie », en la matière. « El Oued assure actuellement 40% de la production nationale de pomme de terre, elle est également en pole position pour ce qui est du tabac » a en effet déclaré M. Abdelmalek Sellal. Il a enchaîné en mettant l’accent sur la disposition de l’Etat à soutenir davantage les agriculteurs d’El-Oued « y compris financièrement », dit-il, et ce, en vue d’optimiser au mieux leur rendement. Tout en mettant l’accent sur la nécessité de dynamiser la création d’emploi au niveau des exploitations agricoles, le Premier ministre a formulé en outre dans ses instructions la nécessité de « créer une plate-forme à l’exportation en recourant à une association avec un partenaire étranger pour réussir cette démarche ». Il fera savoir, à ce propos, que « les Russes sont déjà prêts à se rendre en Algérie avec tout l’équipement nécessaire pour faire valoir cette démarche. La population d’El Oued a prouvé ses compétences dans le domaine de l’agriculture », dira encore M. Sellal, insistant, une fois de plus, sur l’impératif de relever le niveau de la production jusqu'à atteindre l’excellence « surtout en matière de produits bio qui sont très demandés à l’exportation ». « Je suis là pour vous soutenir ». Ce propos revenait tel un leitmotiv dans les déclarations du Premier ministre à l’adresse des agriculteurs d’El-Oued qu’il ne manquera pas d’assurer au passage de la résolution de l’ensemble des contraintes liées à l’irrigation, la réalisation des forages et travaux d’électrification des exploitations agricoles. En guise de soutien et d’aide de l’Etat, M. Abdelmalek Sellal a d’ailleurs très vite joint l’acte à la parole en procédant à la remise d’actes de concessions agricoles à de nombreux hommes du métier.



Les spéculateurs à l’origine de la hausse des prix de la pomme de terre



Lors de son inspection du complexe de conditionnement et de froid de l’entreprise publique Frigo-Medit, le Premier ministre n’a pas manqué de dénoncer l’inflation dont font l’objet, depuis quelque temps, les prix des fruits et légumes, à l’exemple de la pomme de terre dont le coût a triplé sur les étals en dépit d’une surproduction avérée. M. Abdelmalek Sellal a accusé en effet en des termes crus les « spéculateurs qui manipulent à leur guise les actions de stockage et de déstockage », et qui sont, dit-il, à l’origine de la hausse des prix de la pomme de terre. Il s’agit-là en effet d’une augmentation que rien ne justifie et qui n’est pas sans susciter des réactions de réprobation d’une large partie de l’opinion, notamment par voie de presse. Dans ses propos dénonçant la ‘‘triche’’ de spéculateurs sans foi ni loi, le Premier ministre ira même jusqu'à citer la région d’Ain Defla, à partir de laquelle les concernés, tapis dans l’ombre, imposent leur diktat des prix, où encore « jouent sur les prix », pour paraphraser le propos du Premier ministre. Pour bannir de manière définitive ce genre de pratique, les pouvoirs publics comptent encourager, d’une part, l’investissement dans des projets de réalisation de complexes de conditionnement, à l’exemple de celui inspecté par M. Sellal, et multiplier, d’autre part, la création de marchés de gros dans diverses régions du pays pour s’assurer d’une meilleure traçabilité des produits.

A cela s’ajoute, indique encore le Premier ministre, l’option de partenariat avec de potentiels investisseurs étrangers qui obéit, elle aussi, à la logique de dynamiser la production locale. En ce sens, les instructions du Premier ministre ne souffrent aucune équivoque. « Le partenaire étranger devra disposer, au préalable, de toute la logistique nécessaire pour dynamiser la production locale », a recommandé M. Sellal.

Cette exigence une fois satisfaite, le partenaire étranger dont la relation avec l’agriculteur algérien sera scellée suivant la règle 51/49 réservée aux investissements étrangers pourra même bénéficier d’une série d’avantages, y compris la possibilité de commercialisation des produits.

Au sujet des complexes de conditionnement et de froid, aussi bien ceux existants que ceux en voie de projet, le Premier ministre a surtout mis l’accent sur leur gestion suivant les normes internationales. Dans le cadre de cette visite de travail et d’inspection il a inspecté et inauguré une série de projets a caractère socio-économique. Sur place, le Premier ministre a également pris la décision de doter la wilaya d’un centre de formation paramédicale pour combler le déficit enregistré dans cette région.

K. A.

Promouvoir l’investissement touristique

Le Premier ministre a mis en avant l’importance de promouvoir l’investissement dans le tourisme pour contribuer à l’essor de l’économie nationale. « Il appartient d’œuvrer à la promotion des opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme, en tant que levier de développement prometteur, susceptible de contribuer à l’essor économique du pays », a indiqué M. Sellal lors d’une rencontre avec les représentants de la société civile au terme de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El-Oued. Le Premier ministre a souligné, à cet égard, que les projets touristiques impactaient positivement sur la situation économique du pays, notamment dans la conjoncture financière ‘‘difficile’’ que traverse le pays, d’où la nécessité, a-t-il dit, de faire face à cette situation par une approche économique susceptible d’insuffler une dynamique à l’action de développement local et d’impulser et promouvoir ainsi l’économie nationale. M. Sellal a, en réponse aux préoccupations soulevées par les représentants de la société civile, fait savoir qu’il sera procédé à la prise en charge du volet de dédoublement des routes nationales reliant El-Oued aux wilayas limitrophes, dans la perspective de consolider le réseau routier de la région, comme soubassement à l’impulsion du développement local. S’agissant de l’électrification agricole et de l’ouverture de pistes agricoles, le Premier ministre a signalé qu’un programme sera arrêté dans le sens d’une prise en charge des attentes pressantes des agriculteurs. Le gouvernement mise sur les wilayas du Sud, notamment celle d’El-Oued, pour contribuer à la satisfaction du marché national en produits agricoles, a affirmé M. Sellal, ajoutant que l’Etat a mis en place une stratégie visant à encourager l’investissement, aussi bien agricole que touristique, par l’accompagnement d’initiatives constructives. M. Abdelmalek Sellal, a souligné, dans le même contexte, que les nouvelles wilayas déléguées joueront pleinement leur rôle, notamment en matière de gestion administrative et financière. (APS)