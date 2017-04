Coopération dans l’audiovisuel : formation en image numérique

Le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) et l’Institut français d’Algérie ont lancé un appel à candidatures pour participer à une formation en image numérique au profit des professionnels algériens, indique l'ambassade de France à Alger dans un communiqué. Répartie en deux sessions, cette formation qui débutera le 7 mai vise à optimiser les connaissances des techniciens de post-production et acquérir des techniques d'étalonnage pour la télévision et le cinéma numérique, précise la même source. La formation s’adresse aux techniciens de l’audiovisuel diplômés de l'’Institut supérieur des métiers des arts et du spectacle (Ismas) et de l’Institut national de l’audiovisuel ou encore ceux justifiant d'une expérience professionnelle en montage et infographie. Des enseignants français de « La Fémis », Ecole supérieure des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, encadrent les candidats à cette formation qui prendra fin le 13 juillet. Les organisateurs ont fixé au 15 avril la date limite pour le dépôt des candidatures à envoyer à : formationpostproduction@gmail.com. (APS)